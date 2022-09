Tournoi de Jonathan Morrison : Ce que Deborah Blaka a dit sur NCI

Invitée, mardi sur la chaîne NCI, la belle Deborah Blaka a dévoilé son âge. Ce qui a surpris de nombreux internautes.

Quand l’âge de Deborah Blaka surprend de nombreux internautes

Deborah Blaka, cette charmante jeune fille ivoirienne ne savait pas ce qui l'attendait lorsqu'elle se rendait, vendredi 3 septembre 2022 au tournoi Tchin Tchin initié par le jeune entrepreneur Jonathan Morrison.

Magnifiquement vêtue d'un collant rouge et d'un haut décolleté de couleur blanche, les cheveux coiffés comme un homme, la jeune femme a fait sensation.

Sa simplicité a tapé à l'œil des internautes, et ses photos sont très rapidement devenues virales sur la toile, au point où elle a été invitée, mardi 6 septembre sur la chaîne de télévision NCI.

Deborah Blaka a dévoilé son âge tout en expliquant l’histoire cachée dernière sa coiffure. ‘’ J’ai 19 ans, j’ai fait la classe de terminale cette année (…) c’est mon père qui me disait de me coiffer et j’ai fini par adopter la coupe, parce que je me sentais belle avec les cheveux courts‘’, a-t-elle confié.

Il n'en fallait pas plus pour susciter la réaction de plusieurs internautes visiblement surpris de l’âge de cette jeune femme aux rondeurs envoutantes.

‘’ 19 ans ? on dirait qu’elle a un côté camerounais hein. Genre la grande sœur de Christian Bassongog", ironise un internaute quand un autre écrit: ‘’ Tu vas vite vieillir hein. En tout cas, je suis ta grande sœur de plus de 5ans, mais moins un, je t’appelais Tantie".