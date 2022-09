Foot: Éric Bailly fait d'étranges dénonciations sur Manchester United

Le nouveau défenseur ivoirien de l'Olympique de Marseille, Éric Bailly, a sévèrement critiqué la gestion de son cas par Manchester United, club où il a passé ses 6 dernières années sans avoir réussi à s’imposer comme un véritable titulaire.

Éric Bailly: "Manchester United devrait éviter de favoriser les joueurs anglais et donner une chance à tout le monde"

« Le club devrait éviter de favoriser les joueurs anglais et donner une chance à tout le monde", a lâché l'Ivoirien. Il devrait encourager la concurrence dans le vestiaire, et non pas préférer certains. J'ai toujours eu ce sentiment que le joueur local était priorisé...Cela n'arrive pas à Chelsea ou dans les autres grands clubs de Premier League. Certains considèrent leur place dans le onze titulaire comme acquise et ça affaiblit l'équipe, a déploré Bailly. Heureusement, (Erik) Ten Hag a beaucoup de personnalité et j'espère qu'il va changer cette dynamique», a-t-il lancé lors de la conférence de presse d’avant match qui opposera son équipe à Tottenham.

Une rencontre comptant pour la première journée de l’Uefa Champions League. Cependant, l’enfant de Koumassi ne regrette absolument pas ses années passées à Manchester United.

« J'ai été la première recrue de (José) Mourinho, et j'ai passé de bons moments au cours desquels des titres ont été gagnés. J'ai joué des matches importants et à la fin de certains, j'ai été élu meilleur joueur. Je crois que, quand j'en ai eu l'occasion, j'ai été à la hauteur. J'ai juste manqué de constance parce que j'estime que j'aurais mérité plus de temps de jeu», a-t-il enfoncé.

Pour rappel, Éric Bailly, après une saison 2021-2022 sur le banc de Manchester United (4 matches de Premier League), entrecoupée par une participation à la Coupe d'Afrique des nations avec la Côte d'Ivoire puis une blessure à la cheville, a trouvé, cet été, un point de chute à l'Olympique de Marseille pour tenter de se relancer.

Le défenseur central a été prêté avec une option d'achat évaluée à 7 M€. Sous les ordres d'Igor Tudor, le défenseur devrait être titulaire mercredi soir au Tottenham Stadium.