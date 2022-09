Fait divers : Un élève de 19 ans séquestre et viole une fille de 17 ans

Le fait divers est rapporté par la Direction générale de la police nationale (DGPN). Un élève âgé de 19 ans a enlevé une jeune fille de 17 ans. Le ravisseur a violé sa victime non sans demander une rançon de 350 000 francs CFA aux parents de son otage.

Fait divers : La police interpelle un individu de 19 ans pour enlèvement et viol

Les faits remontent au vendredi 2 septembre 2022. Ce jour-là, une jeune fille dont l’identité n’a pas été révélée décide de partir à Yamoussoukro pour faire la connaissance d’un individu qu’elle a connu il y a sept mois sur Facebook.

Sans informer ses parents, la jeune élève qui vient d’obtenir son baccalauréat prend la direction de Yakro. Une fois dans ladite ville, elle passe un coup de fil à son hôte. Il faut souligner que celui-ci a fait à savoir à la demoiselle qu’il est métis et vit à Cocody-II Plateaux. L’interlocuteur de la bachelière lui fait savoir qu’il est occupé et envoie un ami pour la chercher.

En réalité, il s’agit du nommé OYS, un élève en classe de première, précise la Direction générale de la police nationale. Il use de subterfuges et conduit la jeune dame dans une maison inachevée loin de tout regard. L’individu la menace et la ligote. Il ne s’arrête pas là. Le kidnappeur abuse sexuellement de sa victime, lui faisant ainsi perdre sa virginité.

OYS a même l'audace de contacter les parents de son otage pour réclamer la rançon de 350 000 francs CFA. Il ne manque pas de leur envoyer des photos de la fille ligotée. Il leur remet un numéro sur lequel ceux-ci devraient faire la transaction via mobile money.

C’est le lundi 5 septembre 2022 que la Direction de la Police criminelle d’Abidjan est informée de la situation. Grâce aux investigations du Service régional de la police judiciaire (SRPJ) de Yamoussoukro, le ravisseur a été appréhendé.