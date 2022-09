Chine-Importation : Une nouvelle politique tarifaire en vigueur

La nouvelle est tombée depuis le jeudi 1er septembre 2022. La Chine a décidé de supprimer les droits de douane portant sur 98 % des produits de neuf pays d’Afrique.

Importation : La Chine tient sa promesse

Il y a un mois, la Chine avait annoncé qu’elle supprimerait les droits de douane visant 98 % de produits de 16 pays les moins avancés dont neuf en Afrique. La mesure était prévue pour entrer en action début septembre. Elle est entrée en application depuis le jeudi 1er septembre 2022.

C’était à l’occasion de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAF 8) à Dakar, au Sénégal. Le président chinois Xi Jinping avait pris l’engagement de faire croitre les importations de produits en provenance de l’Afrique à 100 milliards de dollars dès 2022.

Cette nouvelle politique tarifaire concerne la Guinée, le Djibouti, l’Erythrée, le Mozambique, le Rwanda, le Togo, le Tchad et le Soudan. Elle touche également sept pays se trouvant en Asie et dans le Pacifique du Sud. L’objectif est de promouvoir une croissance commune et de soutenir l’édification d’une communauté de destin pour l’humanité.

À long terme, la Chine veut étendre la mesure à tous les pays les moins avancés qui ont des relations diplomatiques avec Pékin.