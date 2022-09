RHDP-Plateau: OD confie « Nous avons tiré les leçons de nos divisions »

Dans une interview accordée à Fraternité Matin, mardi 30 août 2022, Ouattara Dramane dit OD, Secrétaire National chargé des Militants de l’Extérieur du RHDP, s’est prononcé sur son plébiscite en qualité de nouveau secrétaire départemental du RHDP dans la commune du Plateau.

Ouattara Dramane dit OD: «Le Rhdp -Plateau travaille sans relâche pour être en situation de relever les défis »

Elu récemment en qualité de secrétaire départemental du RHDP dans la commune du Plateau, à 100 % des suffrages exprimés, Ouattara Dramane dit OD met ces résultats sur le compte de la confiance, l’entente, mais également des ambitions affichées par les militants de la commune du Plateau. Candidat unique, l’actuel départemental pense que son élection est le choix des électeurs RHDP du Plateau, qui chaque jour, font preuve de responsabilité et de maturité.

« Le consensus est l’entente suprême en démocratie. C’est un trait distinctif du Rhdp-Plateau. Ce plébiscite est l’expression de notre ancrage au Plateau depuis 1994 », dit-il. Selon OD, cette élection qui s’inscrit dans le cadre de la restructuration du RHDP, constitue un marqueur de la dynamique nouvelle insufflée par les responsables du parti, qui mettent ainsi en œuvre la ‘’vision éclairée’’ du président Alassane Ouattara, par ailleurs Président du RHDP.

« Cette dynamique préfigure nos ambitions à venir. Ce que cette élection apporte comme changement qualitatif, c’est la confirmation d’un leadership naturel. Elle clarifie et consolide un positionnement de longue date et traduit une volonté partagée de cohésion et d’unité », déclare-t-il. Pour ceux qui doutent encore de l’implantation du parti présidentiel dans la commune du Plateau, Ouattara Dramane tient à les rassurer que beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et que les militants en ont pris de la graine.

«(…) Nous sommes chaque jour au travail sur le terrain. Toutes nos déconvenues, nos chutes, nos échecs passés, loin de nous décourager, nous motivent, chaque jour et davantage. Nos difficultés, nos expériences passées nous ont tellement appris de nous-mêmes et des autres que le Rhdp Plateau est remobilisé. Croyez-moi, avec cette élection, nous avons tiré les leçons de nos divisions. Les consultations électorales ultérieures seront tout autre chose (…) Je peux indiquer que le Rhdp-Plateau travaille sans relâche pour être en situation de relever les défis si Dieu nous en donne la santé et l’occasion », a-t-il espéré.

Revenant sur sa mission en qualité de Secrétaire National chargé des Militants de l’Extérieur du RHDP, Ouattara Dramane confie avoir déjà élaboré son plan d’actions, qui a été approuvé par le Secrétariat Exécutif, en attendant sa validation par le Directoire du RHDP. « Les défis sont nombreux, mais principalement, nous devons nous réorganiser intelligemment pour nous déployer plus efficacement. C’est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Pour le reste, c’est une affaire interne. En tout état de cause, nous avons une stratégie claire, un plan de travail précis, nos militants sont enthousiastes et motivés. Nous sommes au travail. En temps opportun, nous vous en dirons plus. Dès que notre plan d’action sera validé par nos plus hautes autorités, nous aurons trois défis à relever : d’abord, faire de la diaspora Rhdp une force politique qui compte électoralement, ensuite faire de la diaspora de notre parti la première force de mobilisation à l’extérieur et enfin, faire d’elle la diaspora la plus disciplinée », promet OD.