Diana Bouli dit "non" à KS Bloom: "Je ne peux pas changer pour un mec"

Que s'est-il réellement passé entre le chantre ivoirien KS Bloom et la tiktokeuse camerounaise Diana Bouli ? Dans une vidéo abondamment relayée sur la toile, la jeune dame donne les raisons pour lesquelles elle a refusé de s'engager dans une relation avec l'artiste-chanteur originaire de la Côte d'Ivoire.

KS Bloom et Diana Bouli, pourquoi ça n'a pas marché

Les fans de KS Bloom auraient pu assister à une belle union entre leur vedette et Diana Bouli. En effet, les deux stars ont été proches pendant un moment. L'information est même confirmée par la tiktokeuse camerounaise à travers une vidéo. "C'est vrai, on a eu un rapprochement basique avec lui, un rapprochement normal", a-t-elle reconnu.

Toutefois, le chantre ivoirien aurait demandé à la Camerounaise de changer son style. Chose que la belle Diana a refusée. " (...) On a des manières de vivre différentes, moi je ne vais pas changer pour un mec. Peut-être, faire des compromis. Oui. Faire des compromis, ce n'est pas mauvais, mais changer complètement changer ma manière d'être, c'est comme si tu oublies qui tu es. Je n'ai pas envie, je ne veux pas", a expliqué la tiktokeuse. Il faut rappeler que KS Bloom lui a offert une bague devant l'emmener à servir Dieu.

Pour Diana Bouli, il n'est pas question de faire une fixation sur le mariage. "Le dernier flirt public et assumé que j'ai eu, c'était avec Axell. Mais avec lui, c'était plus quelque chose qui se partageait. Mais on n'est pas ensemble, on n'est pas sorti ensemble. Je fais partie des femmes qui ne seront pas dérangées si elles ne se marient pas (...) Ce n'est pas obligé de se marier. Je vais changer parce que moi-même j'ai eu envie de changer", s'est exprimée Diana Bouli.

Face à cet "échec", KS Bloom s'est donc tourné vers Indira Baboké. La chanteuse de gospel camerounaise correspond mieux visiblement aux critères de l'auteur de la chanson "C'est Dieu". Il a offert la même bague à la chanteuse camerounaise.