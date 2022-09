Côte d’Ivoire - Formation des jeunes: Pourquoi l’ ECG a signé avec l'INP-HB

L’Ecole de commerce et de gestion (ECG) d’Abidjan vient de signer une convention de partenariat avec l’Institut national polytechnique Houphouet-Boigny (INP-HB) en vue de participer à une meilleure formation et à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes diplômés.

Formation professionnelle en Côte d’Ivoire: Signature d’une convention de partenariat entre l’ ECG et l’ INP-HB

La signature de la convention de partenariat entre l’INP-HB et l’ ECG, intervient moins de deux mois après celle conclue en juillet 2022, avec l’Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo. Les grands axes de la coopération que l’Ecole de commerce et de gestion se fera fort de soutenir et d’entretenir, sont entre autres, la mise en oeuvre de projets d’interêt commun, l’échange d’enseignants pour les cours, la participation à des soutenances de travaux et autres activités pédagogiques; favoriser la mobilité estudiantine entre les deux institutions; l’échange d’expérience entre les deux partenaires à travers l’organisation de séminaires, d’ateliers et de visites concernant les personnels administratifs, techniques et enseignants.

« L’ECG se réjouit de pouvoir coopérer avec une aussi prestigieuse institution, clé de voûte d’un système de formation ayant fini de faire ses preuves et formant à divers métiers, des cadres dans des domaines variés tels que l’ingénierie, les finances, le commerce, la gestion (…) Nous ne pouvions trouver meilleur interlocuteur que cette locomotive qu’est l’INP-HB », s’est réjoui Yacouba Cissé, DG de ECG. Pour sa part, Dr Diaby Moussa, Directeur général de l’INP-HB, s’est félicité du fait qu’il s’agit de deux structures de l’Etat, qui se mettent ensemble pour favoriser le développement de la formation professionnelle des jeunes. Et cela, dans la droite ligne des ministres du Commerce, Souleymane Diarrassouba, et de l’Enseignement supérieur, Adama Diawara.

A en croire Dr Diaby, l’Etat de Côte d’Ivoire a beaucoup investi à l’INP-HB. Et il est donc important que ces investissements puissent profiter à l’ensemble des établissements de formation. Selon lui, l’INP-HB a un grand intérêt dans ce partenariat avec ECG dans la mesure où son institut abrite en son sein, une école de commerce dénommée ESCAE. Tout cela, pour le bien-être de la jeunesse et de son employabilité. A noter que la cérémonie s’est déroulée dans la salle multimédia en phase de finition, avec l’installation très prochaine des terminaux, dédiée à toutes sortes de formations digitales tant en présidentielle qu’en distancielle.