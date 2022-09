Côte d'Ivoire - Titrologie : "Mabri rejoint Ouattara et accuse Bédié et Gbagbo"

La revue de presse ou la titrologie de ce vendredi 9 septembre est largement dominée par le retour du président de l'Udpci, Mabri Toikeusse, au Rhdp.

Le retour de Mabri Toikeusse au Rhdp au cœur de la titrologie de ce vendredi: "je reviens aux côtés de mon père"

Plusieurs quotidiens ivoiriens sont revenus sur le retour de Mabri Toikeusse au Rhdp. ''2 ans après son départ, l'Udpci retourne à la maison'', lit-on à la Une de L'Expression, quand Le Mandat titre : ''De retour au Rhdp, Mabri demande pardon au Président Ouattara''.

Le Rassemblement, de son côté, affiche à sa page d'ouverture : ''Retour de Mabri au Rhdp, la victoire de la raison sur l'émotion''.

L'Avenir rapporte des propos du président de l'Udpci après son ralliement au Rhdp: '' je reviens aux côtés de mon père'', a-t-il indiqué. Même son de cloche pour Le Matin qui relaie également des propos de Mabri Toikeusse: '' Merci au chef de l'État pour le pardon''.

L'Inter affiche à sa page d'accueil : '' Avant les élections 2023-2025, Mabri rejoint Ouattara et accuse Bédié et Gbagbo". D'autres sujets ont également été traités dans la titrologie de ce vendredi.

'' Bédié annonce le retour du Pdci-Rda au pouvoir'', lit-on à la Une de L'Héritage, quand Le Temps mentionne à sa première page: '' Le Rhdp veut introniser le petit fils de Gbon, chef canton à Korhogo, le chef de la famille Gbon, en colère, dit niet".

Le Jour Plus, pour sa part, indique que : ''Cour pénale internationale (Cpi), des militaires maliens et des supplétifs russes accusés d'exactions et de viols". S'intéressant au secteur bancaire ivoirien, Soir Info fait '' des révélations sur une enquête pour blanchiment sur 52 milliards de Fcfa ''.