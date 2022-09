Koné Abdoulaye (As Denguélé) : ‘’Drogba va nous apporter son concours‘’

Le président de l’As Denguélé, Koné Abdoulaye, est revenu sur l’effet Didier Drogba qui a impacté son club après les élections à la Fédération ivoirienne de football (Fif).

Koné Abdoulaye : ‘’Nous sommes en pleine négociation avec des sponsors très importants‘’

L’As Denguelé est l’un des rares clubs de Ligue2 à avoir accordé son soutien à Didier Drogba dans le cadre de l’élection à la Fédération ivoirienne de football (Fif). Le président de ce club, Koné Abdoulaye, avait même désigné l’ancien buteur des Eléphants de Côte d’Ivoire, président d’honneur de son deuxième club, Deux Plateaux Fc, afin de lui permettre de participer aux Assemblées générales de la Fif.

Bien que la légende de Chelsea ait perdu ces élections, ce soutien a vraiment été très bénéfique pour l’As Denguélé qui a réussi à remonter en Ligue 1 au terme de la saison écoulée. Une performance rendue possible grâce à l’effet Drogba. C’est en tout cas ce que le président de l’As Denguélé a confié lors d’un entretien avec la presse sportive, en marge du match de gala qui a opposé son équipe à celle du Lys de Sassandra le dimanche dernier au stade Robert Champroux de Marcory.

‘’ Si l’As Denguélé est monté en première division, ça été aussi parce que nous avons soutenu Didier Drogba. Après les élections d’avril dernier, lorsque nous nous déplaçions pour aller jouer dans les contrées, nous étions soutenus par les populations. Le match le plus déterminant, c’était à Adiaké, qui était premier de notre poule, il fallait aller gagner Adiaké sur ses installations. Mais lors de ce match, nous avons été surpris de voir les gens quitter à Bassam, à Abidjan pour venir nous soutenir. L’effet Drogba a fait son effet‘’, a-t-il indiqué tout en espérant que cela se poursuive cette saison.

‘’Aujourd’hui nous sommes montés en première décision, nous sommes dans une nouvelle dynamique et nous souhaitons que cet effet dure pour que les ivoiriens viennent nous soutenir lors de nos matches, et je pense que ça va se faire, parce que déjà, nous avons des supporters dans les quartiers qui s’organisent pour venir nous soutenir‘’, a-t-il soutenu.

De plus l’As Denguélé devrait être accompagné par d’importants sponsors cette année. ‘’ Nous avons beaucoup de sponsors qui veulent venir accompagner l’As Denguélé, nous sommes en pleine négociation avec des sponsors très importants qui veulent associer leurs images à notre club. Je pense qu’ils veulent le faire parce qu’ils savent que nous avons le public qui va nous soutenir, parce nous avons soutenu Drogba. Et Didier Drogba lui-même va s’impliquer. J'ai discuté avec lui, pour le moment, il n’est pas présent mais je pense qu’il va nous apporter son concours. Je le dis parce qu’il me l’a dit‘’, a-t-il indiqué.