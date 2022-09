Moquée pour son physique, Yann Bahou : "je n'ai aucun complexe"

Yann Bahou a sorti les griffes contre ses détracteurs sur la toile. L'animatrice de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) a été la risée d'internautes à cause de sa taille.

Yann Bahou : "Je dis merci à Dieu, car je n'ai pas de handicap"

Une photo de Yann Bahou et l'ancien international ivoirien Baky Koné a abondamment été relayée sur les réseaux sociaux. Des commentaires ont mis en avant la taille de l'animatrice de Fréquence 2. On voit sur le cliché des propos moqueurs visant la taille de la présentatrice de l'émission Label' Ivoire diffusée sur la chaine de télévision A+.

La jeune dame n'a pas voulu garder le silence devant ces railleries. "J’ai reçu des captures d’écran de certaines pages qui actuellement prennent plaisir à se moquer de ma petite ou très trop petite taille en faisant cette comparaison. Du haut de mes 1m55, je n’ai aucun complexe et je dis merci à DIEU, car je n’ai pas de handicap. Je suis choquée et peinée de voir que les gens mettent beaucoup d’énergie et s’impliquent quand il s’agit d’humilier, rabaisser ou se moquer des gens. Jamais une de ces pages n’a fait une publication pour faire la promotion du tourisme local, du savoir-faire de nos artisans et j’en passe", a rétorqué Yann Bahou.

"J’ai toujours admiré Baki KONE et quand j’étais handballeuse, je portais même le maillot 14 voulant tellement marquer les esprits comme lui. J’ai de la peine quand je vois des gens se permettre de se moquer de sa taille; ils diront ‘’ c’est comme ça que les ivoiriens sont’’ désolée, moi je ne suis pas comme ça. Dommage qu’il existe tellement de personnes grandes de taille avec une grande carence en intelligence", a conclu l'animatrice.

Il y a un an, Yann Bahou avait été au centre d'une vive polémique alors qu'elle séjournait au Gabon. L'animatrice de radio avait détenue puis expulsée de Libreville.