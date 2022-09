Côte d'Ivoire-Cherté de la vie : SOLIBRA à l'écoute des consommateurs

Le contexte de la vie en Côte d'Ivoire n'a pas échappé à la SOLIBRA (Société de limonaderie et de brasserie d'Afrique). L'entreprise a décidé d'accroitre son offre tout en tenant compte des aspirations des consommateurs en matière de qualité et de prix.

Côte d'Ivoire : SOLIBRA engagée dans la lutte contre la vie chère

Depuis quelque temps, le marché des bières connait des mutations en Côte d'Ivoire. Le pouvoir d'achat des Ivoiriens a subi les effets de la hausse généralisée des prix des denrées de première nécessité. Tout ceci a fait chuter le chiffre d'affaires des maquis, mais aussi du réseau de distribution.

Devant cette situation, SOLIBRA, qui continue de se positionner en tant qu'entreprise citoyenne s'est engagée dans de récentes innovations afin de rendre plus accessibles ses produits.

Par ailleurs, au regard de la cherté de la vie, la société veut toujours rester proche des consommateurs, a indiqué Landry Diambra au cours du lancement d'un nouveau produit dénommé "Asso". Selon Éric Samson, le directeur général, l'objectif est de permettre aux consommateurs d'avoir des moments de partage entre amis.

Le directeur marketing de la société de limonaderie a rappelé que cette nouvelle marque est le fruit de six mois de collaboration entre SOLIBRA et les acteurs de la distribution et des maquis. Il a, par ailleurs, salué l'implication exceptionnelle des maquis et des acteurs de la distribution qui ont consenti à renoncer à une partie de leurs marges.