Babou Eric: ''Que le Président de la FIF reçoive Jonathan Morrison ''

Babou Eric: ‘’Que l'expertise des jeunes autour du Tchin-tchin soit mise au service de la Fif ‘’

Face à l’impressionnant succès du tournoi Tchin Tchin initié par Jonathan Morisson, l’ex international ivoirien, Babou Eric, a posté un texte sur sa page Facebook, dans lequel il souhaite que le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo rencontre Jonathan Morrison afin que celui-ci apporte son expertise au championnat national de Côte d’Ivoire qui débutera le week end prochain.

‘’ Ouiiii, je sais à mon réveil, ils sortiront les crocs. Ils sortiront les bazookas. Mais attendez que je me réveille. Pour l'instant, JE RÊVE (c'est encore permis ?): - je rêve que le football ivoiROIS retrouve sa ferveur. - Je rêve que la reprise du championnat soit une fête haut en couleur. - je rêve que le champroux fasse le plein et que le championnat soit suivi par tous. Pour ce fait, j'ai rêvé : - Que tous les protagonistes appellent à l'union. - Que le président de la Fédération reçoive Jonathan Morrison - Que l'expertise des jeunes autour du Tchin Tchin soit mise au service de la fédération. - Que le jeune Jonathan Morrison soit invité et qu'il participe à la mobilisation autour de notre sport roi‘’, a-t-il indiqué.

Cependant l’ex international ne croit pas véritablement que ce rêve va se réaliser. ‘’Mais hélas, je me réveille et je suis bien en Côte d’Ivoire, dans le sport ivoirien ! où les egos sont surdimensionnés, où l'orgueil est une qualité ! où les faiseurs de roi connaissent tout et ne font jamais rien ! où le roi est accompagné dans ses erreurs. Où les jeunes sont opposés aux anciens, où tout simplement l'humilité ne grandit pas, et pourtant l'union fait la force. I have a dreams ! dans l'intérêt national. NB : c'est juste un rêve, pas besoin de se battre", a-t-il ajouté.