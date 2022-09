Royaume-Uni: Drogba et des stars rendent hommage à la reine Elizabeth II

L’ivoirien Didier Drogba, ancienne gloire de Chelsea, et plusieurs célébrités du monde du sport, de la culture, du cinéma… ont salué la mémoire de la reine Elizabeth, décédée jeudi 8 septembre 2022, sur les réseaux sociaux et sur scène.

Didier Drogba et Elton John attristés par la disparition de la Reine Elisabeth II

L’ex-capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire a présenté ses condoléances au Roi Charles III et à la famille royale.

“Triste d’apprendre le décès de Sa Majesté la Reine Elizabeth ll. Condoléances à la famille royale”, a écrit la star ivoirienne en légende d’une photo de la monarque publiée sur sa page Facebook, jeudi, dans la soirée.

De nombreuses autres célébrités qui ont eu, à un moment donné de leur histoire, Elizabeth II comme souveraine et cheffe d’État, ont eu une pensée pieuse pour la monarque.

L’actrice Helen Mirren, qui a incarné la souveraine dans le film The Queen, sorti en 2006, a déclaré être « fière d’être une élisabéthaine », ajoutant : « Nous pleurons une femme qui, avec ou sans couronne, était l’incarnation de la noblesse. »

Elton John, qui possède une somptueuse maison à deux pas du château de Windsor, s’est dit « profondément attristé » par le décès de la reine.

« Que Dieu bénisse Elizabeth II. Qu’elle repose en paix. Longue vie au roi », a sobrement déclaré Paul McCartney, ancien membre des Beatles également anobli.

Sur Twitter, Mick Jagger a publié : «Toute ma vie, Sa Majesté la reine Elizabeth II a toujours été là. Dans mon enfance, je me souviens avoir regardé les moments forts de son mariage à la télévision. Je me souviens d'elle comme d'une belle jeune femme, de la grand-mère bien-aimée de la nation. Mes plus sincères condoléances vont à la famille royale».

«Que Dieu bénisse la reine Elizabeth II. Qu'elle repose en paix. Vive le roi», a publié Paul McCartney sur Instagram. Sa fille, la créatrice de mode Stella McCartney, a elle aussi commenté cette annonce : «C'est avec une grande tristesse que nous pleurons aujourd'hui le décès de Sa Majesté la Reine. Au nom de l'équipe de Stella McCartney, je voudrais exprimer mes plus sincères condoléances à la famille royale».

Les Beckham se souviendront longtemps de sa loyauté

Victoria Beckham a de son côté publié une photo en noir et blanc de la reine dans son carrosse, accompagnée de la légende : «Aujourd'hui est un jour très triste non seulement pour notre pays mais pour le monde entier. Je suis profondément attristée par le décès de notre monarque bien-aimée, Sa Majesté la Reine. On se souviendra d'elle pour sa loyauté et son service inébranlables et mes pensées vont à la famille royale en cette période incroyablement triste».

Son époux David Beckham a lui aussi choisi une photo d’archive de la reine. «Je suis vraiment attristé par le décès de Sa Majesté la Reine. Quelle effusion d'amour et de respect nous avons vu pour le jubilé de platine pour sa vie de service. Nous nous sentons tous dévastés aujourd'hui, cela montre ce qu'elle a signifié pour les gens de ce pays et du monde entier. Combien elle nous a inspirés avec son leadership. Comment elle nous a réconfortés quand les temps étaient durs. Jusqu'à ses derniers jours, elle a servi son pays avec dignité et grâce. Cette année, elle aura su à quel point elle était aimée. Mes pensées et mes prières accompagnent notre famille royale…»