Eunice Zunon rompt avec Tenor, sa carrière prend une autre dimension

Le divorce entre Eunice Zunon et Tenor est consommé depuis bien longtemps. Désormais, l’humoriste ivoirienne a décidé de donner une autre dimension à sa carrière.

Eunice Zunon désormais avec Patson

La rupture entre Tenor et Eunice Zunon a éclaté au grand jour après la diffusion sur la toile d’une vidéo montrant les deux stars en pleine bagarre dans la chambre d’un hôtel en France. La web humoriste s’en est violemment pris au chanteur camerounais avant que celui-ci ne réagisse en la projetant par terre.

"Je ne suis pas une femme frivole. Je suis une femme qui s'est consacrée uniquement à toi. Le minimum, c'est le respect. J'ai été blessée. Et même-là, quand vous regardez la vidéo, je n'ai pas réagi. Je n'ai pas fait de cadenas, je n'ai pas tapé, je n'ai pas violenté. J'ai juste demandé à ce qu'on sorte et je l'ai poussé vers la sortie pour qu'on quitte là devant son collaborateur parce que je me sentais gênée", a clarifié Eunice Zunon dans une vidéo.

Elle a indiqué aussi avoir été agressée physiquement par son ancien compagnon. "Ce genre d'humiliation que vous avez vue, ce n'est pas la première humiliation que j'ai reçue de la part de mon ex-compagnon. Mais ce jour-là, c'était l'humiliation de trop", a-t-elle poursuivi.

Après avoir demandé pardon aux Ivoiriens pour cette scène de violence, "BB Bouche pointue" a décidé tourner définitivement la page Tenor et de se consacrer à sa carrière d’humoriste. La jeune dame vient de s’engager avec Patson, un célèbre humoriste ivoirien basé France.

En s’engageant avec KPM, la structure gérée par l’acteur ivoirien Kouassi Patrice Mian dit Patson, la présidente des "kpakpatos" envisage de prendre son envol et de s’imposer au plan international. L’ex-petite amie de Tenor est sous contrat pour une période de trois ans. Il est prévu des spectacles et de la formation en son endroit.