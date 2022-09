Cameroun-Boxe: Francis Ngannou ne prolongera pas avec l'UFC

L’histoire d’amour entre Francis Ngannou et l’UFC est plus que jamais proche de la fin. Dans une récente interview, le champion des poids lourds de l’UFC a annoncé qu’il ne prolongera pas avec l'organisation.

Francis Ngannou refuse de prolonger avec l'UFC

Depuis janvier où il a pu conserver son titre de champion des poids lourds de l’UFC, après avoir battu Cyril Gane, Francis Ngannou est resté muet en termes de performance.

En effet, les blessures n’ont pas épargné le boxeur de 36 ans qui est actuellement dans une phase de rééducation avant de monter à nouveau dans l’octogone.

Au-delà de sa forme physique, l’actualité du « Prédator » tourne également autour de son contrat avec l’UFC. Alors que ce dernier s’achève dans les prochaines semaines, Francis Ngannou vient de confirmer qu’il ne prolongera pas avec l’organisation, ceci malgré l’existence d’une clause de prolongation dans son précedent contrat.

« Non, je n'ai pas signé de nouveau contrat. Tout d'abord, j'ai une clause des champions et j'ai essayé de faire pression mais je ne signe pas de nouvel accord. « a déclaré la star camerounaise au The MMA Hour.

Pour le natif de Batié, il est hors de question de parapher un nouveau contrat avec l’UFC sans une réelle revalorisation de ses rémunérations. « Je ne veux pas signer un nouvel accord compte tenu de certaines conditions qui ne m’avantage pas. Je ne me sens pas protégé dans ces conditions. » a-t-il expliqué.

Francis Ngannou peu valorisé

Malgré un gain de 518 000 £ lors de son dernier combat, la star camerounaise a ensuite souligné le manque de sécurité fourni par son contrat précédent et a fait un aveu surprenant sur l'impact que cela a eu sur lui.

« Au cours des deux dernières années, j'ai combattu deux fois et puis je dois emprunter de l'argent pour vivre! », a révélé le boxeur camerounais.