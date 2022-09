MTN Côte d'Ivoire: les agents valorisent la diversité culturelle africaine

L'Unité dans la diversité et la diversité dans l'unité, c’est le message passé par MTN Côte d'Ivoire qui a convié ses agents à son Technology Center, sis à Marcory, à une journée récréative dédiée à la créativité culturelle.

Quand le DG de MTN Côte d'Ivoire valorise le peuple Maasaï

Vivre sa passion au quotidien, faire un travail qui vous responsabilise, stimule votre créativité et vous inspire à avoir un impact, c'est la proposition de valeurs que MTN apporte à ses employés.

Le 3 septembre, les employés se sont mobilisés autour d'un même objectif, celui de célébrer l'Afrique dans toute sa diversité culturelle: parade, concours culinaire, sketch, aux couleurs de l'Afrique.

Occasion pour les employés de l’entreprise panafricaine d'exprimer leur créativité de cette Afrique qui inspire!

Car, chez MTN Côte d’Ivoire, une équipe multiculturelle constituant un avantage concurrentiel non négligeable pour une entreprise : elle est capable d’être plus efficace et productive, voire favoriser le succès des projets.

Les travailleurs de MTN Côte d’Ivoire, à l’instar de son directeur général, sobrement habillé en Shuka du peuple Massaï kenyan, nous ont transportés dans toute l’Afrique pour nous rendre compte de notre richesse culturelle que nous ignorons souvent.

Une occasion unique offerte par la filiale ivoirienne du groupe MTN, pour découvrir ces trésors cachés, mais aussi les talents que cachent les costumes des employés.

Une activité riche en couleur, comme en témoigne les images ci-dessous.