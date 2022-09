Côte d'Ivoire: Cheikh Ousmane DIAKITE en guerre contre l'immigration irrégulière

Le 12 Safar 1444H, Vendredi 9 Septembre 2022, le Guide de la Communauté Musulmane nationale, Cheikh Ousmane DIAKITE, a effectué la 3ème étape de sa visite dans la région du Haut Sassandra à ISSIA.

En tournée dans le Haut-Sassandra, Cheikh Ousmane DIAKITE invite les jeunes à abandonner l'immigration irrégulière

Le President du Conseil Supérieur des Imams des Mosquées et des Affaires Islamiques, Cheikh Ousmane DIAKITE, s'est adressé à sa communauté et à la population entière, en présence des autorités administratives, religieuses, coutumières et des élus de la localité en les invitant à persévérer dans la cohésion nationale et la solidarité.

Il a surtout mis l'accent sur les effets néfastes du phénomène de l'immigration irrégulière, en invitant les jeunes à entreprendre et ne pas mettre leur vie en péril dans la Méditerranée. Avant cette rencontre avec le grand public, Cheickhoul Aïma Ousmane Diakité a été reçu successivement par le Préfet du département d'Issia, M.TRA BI, le chef de Canton Boguié, ZIGUI Ambroise, et l'Imam central avec les différents chefs de communauté d'Issia.

Le COSIM a procédé également à l'investiture de Imam CISSÉ Abou en qualité d'imam de la grande mosquée de la ville et président de la section départementale du COSIM.

Avec sercom