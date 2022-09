Côte d'Ivoire - Titrologie : "Assimi Goita pose de nouvelles conditions à Ouattara"

La revue de presse ou la titrologie de ce lundi est dominée par deux faits majeurs. Il s’agit de l’affaire des soldats maliens détenus au Mali et l’investiture des sécretaires départementaux du Rhdp ce lundi.

La crise ivoiro-malienne et l’investiture des départementaux RHDP au cœur de la titrologie

‘’ Rebondissement dans la crise ivoiro-malienne‘’, lit-on à la Une de Le Panafricain qui informe que ‘’Pour la libération des 46 soldats, Assimi Goita pose de nouvelles conditions à Alassane Ouattara‘’.

Le Jour Plus indique que ‘’Assimi Goita renoue avec son honteux chantage ‘’. L’Inter qui est un peu plus précis, pointe à sa première page: ‘’Pour libérer les soldats ivoiriens détenus au Mali, Assimi GoÏta exige l’extradition du fils d’IBK et d’autres exilés maliens. Abidjan dit non et crie au chantage ‘’.

Quant à Soir Info, il barre à sa Une : ‘’Détention prolongée des militaires ivoiriens au Mali, la colère monte à Abidjan contre Bamako".

Plusieurs autres journaux sont revenus sur l’investiture des secrétaires départementaux du Rhdp, qui aura lieu ce lundi. ‘’Ouattara lance son commando de 349 hommes", mentionne le quotidien Le Matin, quand Le patriote affiche à sa page d’ouverture: ‘’ Secrétaires départementaux du RHDP, les 350 élus investis aujourd’hui ‘’.

Pour sa part, L’Expression affiche à sa première page : ‘’ Présidentielle 2025, élections locales 2023 : Ouattara et ses lieutenants bouclent tout aujourd’hui ‘’.

Plusieurs autres sujets ont été abordés dans la titrologie de ce jour. Le Quotidien d’Abidjan déballe tout sur les manœuvres des politiciens nomades : ‘’Quand les exigences du ventre tuent la dignité".

Le Sursaut met la lumière sur ‘’cette grave histoire de fesses qui secoue une direction stratégique du ministère du Commerce ‘’. Le Temps pointe à sa Une : ‘’ Crise à la chefferie de Korhogo, le Rhdp souille la mémoire de Gbon Coulibaly ‘’.