Côte d'Ivoire: Kokita, un film pour prévenir les grossesses en milieu scolaire

Kokita, c'est le titre d'une série ivoirienne qui a été présentée jeudi 8 septembre 2022 dans la commune de Yopougon. Il s'agit en effet, d'une série de 25 épisodes, qui sera bientôt diffusée sur la chaîne nationale, à en croire le réalisateur Gnahoua Assoumou.

Kokita, une série ivoirienne bientôt sur la chaîne nationale RTI

'' C'est un film tiré d'une histoire réelle. Il s'agit d'une jeune fille du nom de Kokita qui a fait des années sans aller à école, car ses parents n'avaient pas les moyens. Pour donner une chance de réussite à leur enfant, ses parents ont dû vendre leur plantation afin d'envoyer leur fille à l'école en ville. Et arrivée en ville, les mauvaises fréquentations vont amener Kokita à faire des bêtises... et elle sortait également avec son professeur, et elle a fini par contracter une grossesse qui l'a vraiment bouleversée'', a expliqué Gnahoua Assoumou.

Puis d'ajouter: ''A travers ce film, nous voulons interpeller les parents, les enseignants, d'être très regardants en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants afin d'éviter les grossesses en milieu scolaire. C'est un film qui vient sensibiliser la jeune fille afin d'éviter les grossesses précoces''. Le représentant du ministre de la Communication, des médias et la Francophonie, et co producteur de la serie, Amadou Coulibaly, a salué la sortie de cette série qui viendra davantage amplifier les actions du gouvernement ivoirien dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire.

'' Notre école est minée par beaucoup de problèmes. Les parents, exaspérés, s'en remettent à Dieu pour sauver leurs enfants. Ce film qui a été produit est une contribution pour apaiser les drames que les parents d'élèves vivent... Il est bon que des actions pareilles soient multipliées pour contribuer à amplifier l'action que le gouvernement ivoirien fait pour que nos enfants comprennent qu'on ne leur demande rien d'autre que d'étudier et d'être disciplinés à la maison et à l'école'', a-t-il indiqué.

L'actrice principale de la série, Kokita, Linda Abraham à l'état civil, dit avoir apprécié cette expérience et espère embrasser le métier d'actrice à l'avenir. Elle a cité la belle Marie Paule Adjé comme son modèle.