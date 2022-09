Cameroun: Après Eunice Zunon, Emma Dobré aperçue avec Tenor

En séjour au Cameroun, la productrice ivoirienne, Emma Dobré, a rencontré Tenor, l’ex petit ami d’Eunice Zunon. Ce qu’il s’est passé.

Emma Dobré et Tenor s’offrent une virée nocturne à Yaoundé

Après plus de 10 mois de relation hyper médiatisée, la web influenceuse ivoirienne Eunice Zunon et le rappeur camerounais ont mis fin à leur aventure. Une aventure qui s’est achevée assez violemment au vu de la bagarre dont les vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux. Et tout porte à croire que nos deux célébrités sont passées à autre chose.

Tenor n’est certes plus avec la web humoriste ivoirienne, mais il n’a pas mis un terme à ses rapports amicaux avec la Côte d’Ivoire et les autres célébrités ivoiriennes. La preuve, il était aux côtés de la productrice de Kerozen Dj, Emma Dobré, de passage au Cameroun récemment.

‘’Coucou mes bébés. Après le travail, une petite sortie dans un coin à Yaoundé, avec le Maire De Yaoundé Ghislain Kwayeb, l'Auteur Hervé Nguetch et l'Artiste Ténor‘’, a écrit la belle Emma Dobré sur sa page Facebook.

Un message qui a bien évidemment suscité de nombreux commentaires: ‘’J'espère que c'est juste une rencontre professionnelle hein. Toi Tenor, on va toujours te cadenas oooh !‘’, a commenté un internaute quand un autre écrivait: ‘’ Mon fils, faut te calmer; tu as fait ça à l'autre, on a toléré, mais celle-là, tu as joué avec elle, walaye t'a savoir qui je suis !‘’.