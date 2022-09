Côte d'Ivoire - Patrick Achi aux enseignants: "Merci d’avoir choisi ce métier noble"

Le Premier ministre, Patrick Achi a procédé ce lundi 12 septembre 2022, au collège Djedji Amondji Pierre d'Abidjan-Adjamé, au lancement de l'année scolaire 2022-2023 et de l'opération de distribution de kits scolaires.

La ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, son collègue de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, et le Représentant de l'UNICEF, Marc Vincent étaient présents à cette cérémonie. Le Premier ministre a eu une adresse à l'attention des parents d'élèves, des enseignants et des élèves. Le Chef du gouvernement a insisté sur la nécessité pour les parents d'élèves de s'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants.

"Quel que soit leur niveau scolaire, ils n'ont peut-être pas la vocation de dispenser la connaissance à leurs enfants, mais ils ont la responsabilité de les éduquer", a affirmé le Premier ministre. Patrick Achi a, au nom du Président de la République Alassane Ouattara, dit sa gratitude au corps enseignant ainsi qu'à l'ensemble du personnel du système éducatif pour les efforts consentis depuis plusieurs années. Il les a encouragés à continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes aux élèves. "merci d’avoir choisi ce métier noble. C'est vous qui façonnez cette matière grise qui permet à l'élève de tirer profit. Le Chef de l'Etat compte sur vous. Donnez le meilleur de vous-mêmes à ces élèves. Votre rôle est éminemment important non seulement dans le contenu de ce que vous délivrez, mais aussi de la façon dont vous le délivrez", a rappelé le Premier ministre.

Aux élèves, le Chef du gouvernement a lancé un appel au travail sans relâche et au goût de l'effort, seuls gages de réussite. "À cet âge, rien n'est impossible. Travaillez toujours, encore et plus. L'effort ne trahit jamais. Prenez vos études au sérieux, faites tout avec engagement, avec courage. Comprenez que tout s'acquiert avec l'effort", a exhorté Patrick Achi. Il a réitéré l'engagement de l'Etat de garantir l'école pour tous conformément à la Constitution.

La ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné a indiqué que pour cette année scolaire 2022-2023, ce sont 7 250 000 élèves dont 270 000 du préscolaire, 4 371 000 du primaire et 2 600 000 du secondaire qui sont attendus. Elle a aussi annoncé qu'au titre des kits scolaires, ce sont 5 319 679 kits scolaires d'un montant total de 10,496 milliards de FCFA qui seront distribués sur toute l'étendue du territoire national. Afin de permettre le bon fonctionnement des établissements scolaires, l'Etat a procédé au paiement intégral de 16,731 milliards de FCFA au profit des Comités de Gestion d'Ecole (COGES), a fait savoir Mariatou Koné.

La ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation s'est voulue catégorique. "les kits scolaires seront distribués gratuitement dans tous les établissements primaires publics de Côte d'Ivoire. Aucun parent ne devra débourser de l'argent pour acquérir un kit scolaire", a mis en garde Mariatou Koné. "Tous les efforts fournis par l'Etat visent une école de qualité", a-t-elle ajouté.

Source : CICG