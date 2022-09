Côte d’Ivoire: OD invite les parents à s’impliquer dans l'éducation scolaire de leurs enfants

C’est la rentrée des classes en Côte d’Ivoire ce lundi 12 septembre 2022. A cette occasion, Ouattara Dramane dit OD a adressé un important message aux parents d’élèves.

OD aux parents d’élèves: « C’est ensemble, avec le corps enseignant, que nous bâtirons notre élite nationale »

« L’éducation est un progrès social... L’éducation est non pas une préparation à la vie, l’éducation est la vie même ». C’est par cette citation de John Dewey, éminent universitaire et philosophe de l’éducation américain, que Ouattara Dramane dit OD a souhaité une bonne rentrée scolaire et une excellente année académique à tous les enfants et jeunes apprenants de Côte d’Ivoire. Par la même occasion, l’administrateur des Impôts n’a pas manqué d’exhorté les parents d’élèves à jouer la part de responsabilité qui est la leur en vue de la réussite de leurs enfants.

« Je voudrais également nous inviter, nous en tant que parents, à prendre une part active dans l'éducation scolaire de nos enfants. Car c'est ensemble, avec le corps enseignant, que nous bâtirons notre élite nationale », a-t-il suggéré. Parrain de l'ONG Perspectives, active dans la lutte contre la pauvreté et la protection de la dignité et la vie humaine, particulièrement celle de la femme, OD a profité de l’occasion pour présenter une jeune fille du nom de ‘’Fatim’’, bénéficiaire d’un appui scolaire de l'ONG, qui a été admise à deux examens en une seule et même année scolaire ( Bac G2 et BT comptabilité). « Elle est un exemple d'abnégation et de travail. Je souhaite plein succès à tous les élèves et étudiants », a-t-il souhaité.

A noter que le Premier ministre, Patrick Achi a procédé ce lundi 12 septembre 2022, au collège Djedji Amondji Pierre d'Abidjan-Adjamé, au lancement de l'année scolaire 2022-2023 et de l'opération de distribution de kits scolaires. Le Premier ministre a eu une adresse à l'attention des parents d'élèves, des enseignants et des élèves. Le Chef du gouvernement a insisté sur la nécessité pour les parents d'élèves de s'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants. "Quelque soit leur niveau scolaire, ils n'ont peut-être pas la vocation de dispenser la connaissance à leurs enfants, mais ils ont la responsabilité de les éduquer", a affirmé le Premier ministre.