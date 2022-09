Côte d'Ivoire: La femme d' Affi N’Guessan, marraine du tournoi “ Tchin-Tchin 2022 ”

Le tournoi “ Tchin-Tchin 2022 ” , très prisé par la jeunesse ivoirienne qui en a fait une véritable attraction pendant ces vacances 2022, a connu son apothéose, samedi à Duékoué, dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire. La finale de ce tournoi de maracana a enrégistré la présence effective de sa marraine, Angéline Kili, épouse du président du Front populaire ivoirien (FPI).

Duékoué: Les femmes invitées à construire la paix et la réconciliation nationale - “ Tchin-Tchin 2022 ”

Angéline Kili, l’épouse du président du Front populaire ivoirien (FPI), Pascal Affi N’Guessan, a invité, samedi 10 septembre 2022, les femmes vulnérables et les femmes du FPI de Duékoué, à s’engager activement dans le processus de paix et de réconciliation, soutenu par le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, rapporte l'AIP.

Marraine du tournoi de l’amitié ”Tchin-Tchin 2022”, dont la finale s’est disputée samedi, Mme Kili qui a souligné avoir saisi l’opportunité pour venir saluer les familles, les veuves et ses sœurs de Duékoué, a lancé un message de paix et de réconciliation vraie.

« C’est vraiment un message d’espoir, de réconciliation, un message pour inviter mes sœurs à s’engager résolument sur le chemin de la paix, de l’unité et de la fraternité, en ce sens que nous sommes d’abord frères et sœurs avant de nous engager dans un parti politique », a-t-elle affirmé.

Précisant que le message véhiculé à ses interlocutrices vient de son époux, le président du FPI, Angeline Kili a rassuré les femmes de son parti que si les militantes adhérent à la cohésion sociale dans la sincérité, les porte-voix qu’elle est aura « la force de pouvoir se battre pour vous “apporter le bien-être, la santé et la prospérité”.

Elle a exhorté les femmes à être les apôtres de la paix. « C’est vous qui avez plus souffert dans la crise que nous avons traversée et c’est vous qui devez dire à vos enfants qu’il est important qu’on aille à la paix », a-t-elle fait remarquer à son auditoire.

Secrétaire de direction, la militante FPI, Angéline Kili, a été présidente du Fonds de régulation et de contrôle café-cacao (FRC), une des défuntes structures issues de la réforme des institutions de la filière café-cacao, sous le régime de Laurent Gbagbo.