Côte d'Ivoire - Emma Dobré: "Les hommes ont peur de me draguer"

La charmante productrice ivoirienne, Emma Dobré, fait-elle peur aux hommes ? C’est la grosse interrogation que l’on peut se poser après les révélations faites dans une récente interview.

Emma Dobré: "Les hommes ne m’approchent pas"

La productrice de Kerozen Dj, Emma Dobré, a fait de surprenantes révélations sur ses rapports avec les hommes qui s’approchent d’elle. Elle a fait savoir qu’aucun d’eux n’a le courage de lui faire des avances.

‘’ Les hommes ne m’approchent pas, les gens ont peur de m’approcher, je sais pas pourquoi. Peut-être que je ne donne pas l’occasion, ou ils ont peut-être peur de taper poto. En tout cas, mes amis viennent, ils m’invitent, normal quoi, je sais qu’ils sont fans, mais ils n’osent pas me parler. Donc on est là, on papote. Souvent, ils disparaissent pendant un mois, et après il réapparaissent. Ils peuvent parler, me dire Emma tu ne plais... Mais on me dit rien (…) Qu’ils osent, ils ne savent pas ce que je vais dire, on ne sait jamais", a-t-elle confié lors d’une interview vidéo accordée à actu people.

La productrice de l'artiste Kerozen, Emma Dobré, a eu une liaison amoureuse avec Saga la légende, un artiste qui joue le rôle de sosie de Douk Saga depuis le décès de ce dernier en 2006. Après plusieurs mois passés aux côtés de la charmante productrice, Saga La légende, qui était également membre du label Emma Dobré Prod, a exprimé son mécontentement sur la toile, estimant que la jeune productrice accordait une trop grande importance à Kerozen au point d'oublier les autres artistes du label et parfois sa vie de couple.

Après avoir exprimé son ras-le-bol à maintes reprises, le sosie de feu Douk Saga s'est retiré. De son côté, Emma Dobré ne l'a pas du tout supplié.

''Kerozen est, à la base, un ami. Il est là pour moi et je suis là pour lui. Personne ne peut me séparer de Kerozen. Avec Saga Junior, c'est la rupture ! Je ne le considère plus comme mon copain après ce qu'il a dit là'', a soutenu Emma Dobré lors de son passage à l’émission peopl’Emik sur La 3.