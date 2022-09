Côte d'Ivoire -Métro d’Abidjan: ça bouge fort à Port-Bouet

Des Populations impactées par le projet (PAP) de la ligne 1 du Métro d’Abidjan, résidents à Port-Bouet, ont été reçues le lundi 12 septembre 2022 au siège du Comité de suivi du plan d'action et de réinstallation (CS-PAR) au Plateau.

Indemnisation des PAP de la Ligne 1 du Métro d’Abidjan - Début de recensement pour des habitants de Port-Bouet Aman N’Dah (Porte-parole des PAP) : « Les lignes bougent »

Il s’agissait pour ces personnes logées dans 3 bâtiments de se faire enregistrer dans le cadre du processus d’indemnisation. Ces populations dont les préoccupations avaient été porté sur les réseaux sociaux pourront donc prochainement bénéficier de leur indemnisation.

« J’ai été reçu. On m’a demandé des renseignements que j’ai fournis. On m’a délivré un reçu. Comme je le disais, les choses commencent à bouger. J’espère que ça va continuer afin qu’on puisse être dédommagés comme il se doit et partir », a déclaré Aman N’Dah, porte-parole de ces PAP.

Tour à tour, les habitants des 3 bâtiments affectés par le projet du Métro d’Abidjan ont été reçus par les services du CS-PAR pour cette première étape clé pour l’indemnisation.

Ces PAP, faut-il le signifier, n’étaient pas impactés selon les premiers tracés de l’emprise du projet. C’est après l’actualisation du plan foncier que les 3 bâtiments concernés se sont retrouvés dans l’emprise du projet. Les autorités, face à cette situation ont décidé d’engager une procédure en urgence afin d’accélérer leur indemnisation.

« A partir du moment où ils ont signé les certificats de compensation, le processus de paiement suivra son cours. Nous sommes dans une procédure d’urgence », a expliqué Dogoua Michel, Chef de la Cellule d’exécution du CE-PAR. Dogoua Michel a par ailleurs invité les PAP concernés par cette phase à la sérénité.