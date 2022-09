Côte d'Ivoire: Debordo Leekunfa s'en prend violemment à Aicha Koné

L'artiste Coupé décalé, Debordo Leekunfa, n'est pas du tout content de la diva de la musique ivoirienne Aicha Koné. Voici la raison.

Debordo Leekunfa crache ses vérités à Aicha Koné

La chanteuse Aicha Koné est au cœur d’une vive polémique qui enflamme présentement les réseaux sociaux. En effet, la diva de la musique ivoirienne a dévoilé une chanson faisant les éloges du chef de la junte malienne, Assimi Goita. Ce qui surpris et choque de nombreux observateurs quand on sait que plusieurs soldats ivoiriens sont détenus à Bamako depuis un mois. Déçu par l’attitude de la chanteuse, Debordo Leekunfa n’est pas resté silencieux. Dans un message posté sur sa page Facebook, il a craché ses vérités à la diva.

‘’ Comment quelqu’un qui prend en otage des pères de familles, enfants des gens, en plus tes frères ivoiriens, même si tu n’aimes pas le dirigeant actuel, tu ne peux pas te permettre de faire les éloges et même chanter pour Assimi Goïta et sa bande ! Dis-moi maman Aicha Koné, c’est quel artiste malien tu as vu entrain de chanter pour le président Ado ? Même pour demander la libération de nos soldats publiquement, personne n’a pu le faire, aucun artiste malien ! Mais c’est en Côte d’ivoire que la politique vous rend fou au point de mélanger appartenance politique et patriotisme. Pire, il y a des gens qui trouvent un moyen de te soutenir, c’est pitiant (pitoyable)!'', a déploré Debordo.

Puis d'ajouter: ''Si tu penses que c’est au président Ado que tu fais du mal, détrompe toi. Tu es en train d’aider l’ennemi à trainer notre pays dans la boue! Maman, est-ce que tu sais que parmi ces soldats ivoiriens, il y a tes fans et même les parents de ces soldats sont eux aussi des fans de ta musique. C’est ceux-là qui veillent sur notre pays lorsqu’on dort. Mais pourquoi tomber aussi bas, tu n’as pas besoin de ça. Désolé hein, maman mais j’ai honte. Je ne vais pas te clasher mais que Dieu t’accorde le discernement ! Vive la Côte d’Ivoire''.