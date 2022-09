Côte d'Ivoire - Agboville: Seulement 12.500 élèves inscrits sur 42 mille

La rentrée scolaire en Côte d’Ivoire a été fixée au lundi 12 septembre 2022. À Agboville, chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa, les choses semblent tourner au ralenti en ce premier jour de classe, a constaté Afrique sur-7 sur place.

Antoinette Péné N’Goran, DRENA Agboville: "Il n’y a pas de frais annexes à l’exception de ce qui a été donné par le ministre Mariatou Koné"

« Après notre passage dans les 3 grands lycées de la ville, nous avons constaté que la reprise est effective. Les personnels d’encadrement et les enseignants sont à leurs postes. Et, les parents d’élèves et élèves sont déjà au rendez-vous mais les cours n’ont pas encore effectivement démarré », constate amèrement Antoinette Péné N’Goran, directeur régional de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation d’Agboville(DRENA).

Et d’ajouter : « Les travaux administratifs sont en cours. Les inscriptions à la fois en ligne et physique en établissement, se poursuivent ». Les cours pourront commencer, selon elle, au plus tard le mercredi 14 septembre prochain. « Nous attendons près de 42 mille élèves et ce matin, lorsque j’ai vérifié avec mes services, nous étions à environ 12.500 inscrits en ligne. Ce qui est loin des 50% que nous espérions la semaine dernière. En inscription physique, le maximum que nous avons vu est autour de 500 élèves…Si non, nous sommes encore à moins de 50% d’élèves inscrits », a détaillé la DRENA. Poursuivant, Antoinette Péné N’Goran a indiqué que la campagne pour les inscriptions en ligne se poursuit à travers les radios locales.

Et ce, afin d’inciter tous les enfants à s’inscrire d’ici à la fin du mois de septembre. Sur la question des consignes du ministère de tutelle, la première responsable de l’Éducation à Agboville, s’est voulue rassurante: « Les consignes sont respectées. Il n’y a pas de frais annexes à l’exception de ce qui a été donné par le ministre Mariatou Koné. C’est-à-dire 500f pour le macaron et 500f pour les activités extra-scolaires. Partout où nous sommes passés, les parents l’ont attesté. On leur demande seulement 1000f ».

« Nous demandons à tous parents d’élèves d’inscrire massivement tous les enfants. Il ne faudrait pas qu’un enfant reste en retard. Le premier trimestre commence aujourd’hui 12 septembre. Ça veut dire que, ce matin on devrait voir des enseignants entrain de prester dans les salles de classes. Faisons tous l’effort pour inscrire nos enfants en ligne et en établissement afin que les cours commencent rapidement d’ici à la fin de la semaine. Cet appel est valable pour le préscolaire et le primaire », a exhorté Antoinette Péné N’Goran.

Tizié TO Bi

Correspondant régional