Côte d’Ivoire- Tonkpi: Comment Edwige Diety a occupé les jeunes ces vacances

Le samedi 10 Septembre 2022 à 16 heures, a eu lieu la finale du tournoi de la fraternité doté du trophée Edwige Diety. La rencontre qui a opposé l’équipe de FC Bampleu à celle de Kanta-Yolé, s’est tenue sur le terrain de Sin-Houyé, en présence des autorités administratives, des têtes couronnées et de plusieurs invités de marque. Parrainée par Edwige Diéty, présidente de la fondation KED, la troisième édition du tournoi de la fraternité a également enregistré la présence remarquable des élus du département de Danané et surtout d’anciennes gloires du ballon rond : Sam Abouo Dominique, Koné Ibrahim et Zézé Venance dit Zézéto.

Finale du tournoi de la Fraternité: Edwige Diety fait sensation

Démonstration de tours de passe, exhibition des majorettes, jongles des anciennes gloires du football ivoirien, les prestations d'artistes de renom du Tonkpi, la fête offerte à l'occasion par la marraine Edwige Diéty, a été belle. Au coup d'envoi, c’est à une partie de football hachée et très enlevée que le public a eu droit malgré le mauvais temps du fait de la pluie. Avec une pelouse trempée, les deux équipes avaient du mal à poser le ballon et à développer leur jeu. La première période a été à la faveur de l’équipe de Kanta-Yolé qui a ouvert le score. L’équipe de Bampleu FC a entamé la seconde période de la partie en mettant la pression sur son adversaire. Cela s’avère payante avec l’égalisation obtenue sur une frappe croisée. C’est sur ce score d’un but partout que l’arbitre va mettre fin à la partie. Place donc aux tirs-aux buts pour départager les deux équipes.

Les joueurs de Bampleu FC vont se montrer plus habiles en réussissant 4 tirs contre 3 pour leurs adversaires. L’équipe de Bampleu FC remporte donc la finale de cette édition du tournoi de la fraternité doté du trophée Edwige Diety. Notons que le tournoi de la fraternité qui était à sa 3ème édition a débuté le Vendredi 5 août dernier et vise à occuper sainement les jeunes pendant les vacances et à promouvoir la fraternité, la solidarité, la paix et la cohésion sociale. Comme lors de la 1ère édition, toutes les équipes participantes ont été récompensées afin de respecter l’esprit de fraternité si chère à la marraine. Les lampions se sont éteints sur la 3è édition du tournoi de la fraternité doté du trophée Edwige Diéty.

La grand-messe du football à Sin-Houyé aura également permis à la jeunesse du département de Danané de communier avec les cadres soucieux de leur épanouissement. Une lucarne rendue possible grâce à une dame au cœur d'or. « Ma joie est grande d'avoir tenu un pari dans la paix, la fraternité et surtout sans incident. Les liens de fraternité dans le canton Kalé et dans tout le département de Danané, viennent ainsi de se renforcer. Les anciennes gloires du football ivoirien nous ont fait honneur en venant rehausser l'image de ce tournoi. De l'autre objectif qui consiste à détecter les talents, je pense que c'est Danané qui gagne. La prochaine édition sera abritée par le village Kanta-Yolé classé deuxième», a confié à la presse, Madame Edwige Diéty.

Une correspondance de Sony WAGONDA