Côte d'Ivoire- Affaire "poisson thon": Samba David interpelle le gouvernement

Le président de la Coalition des indignés de Côte d’Ivoire(Cici), Samba David, accuse un certain Moumouni d’avoir orchestré une fausse pénurie de poisson thon au port autonome d’Abidjan afin de se faire du profit.

Port autonome d’Abidjan: Samba David dénonce l’existence d’un cartel

Lors d’une conférence de presse tenue mardi 13 septembre à Yopougon, le président de la Coalition des indignés de Côte d’Ivoire(Cici), Samba David, a fait savoir que le port d’Abidjan a reçu, ces derniers jours, une importante quantité de poisson thon provenant de plusieurs bateaux.

Mais en dépit de cela, le poisson thon reste cher sur le marché. Pour lui, cela est dû à la ‘’volonté malsaine’’ d’un cartel dirigé par un ressortissant malien répondant au nom de Moumouni.

« Il y a du poisson thon à gogo. Les bateaux de pêche Boizin, Volta glory , Sidney Sofia et bien d’autres ont débarqué sur le port d’Abidjan avec des milliers de tonnes de poisson thon. Malgré cela, le marché du thon reste intouchable à cause de son coût élevé. Mais cela est une magouille de Moumouni et de sa bande qui ont mis en place une fausse pénurie de thon afin de toujours se faire du profit malgré la situation », a-t-il déploré.

A cet effet , le président de la CICI a donc interpellé le gouvernement ivoirien sur l’affaire tout en demandant l'exclusion de ce dernier du port et son rapatriement dans son pays d’origine.

« Nous réclamons qu’il parte, car c’est lui qui nous pourrit la vie en ce moment, nous fait mal. Les raisons du problème sont données, mais le gouvernement reste silencieux, une attitude qui amène à nous poser des questions sur l’implication du gouvernement dans cette affaire », a-t-il lancé.