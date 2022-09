Côte d'Ivoire -Tournoi Tchin-Tchinn: Jonathan Morrison, du rêve à la réalité !

Le tournoi Tchin-Tchin connait un franc succès et nombreux sont les ivoiriens qui estiment aujourd’hui que Jonathan Morrison est plutôt en passe de réussir son pari, après les railleries essuyées sur la toile.

Jonathan Morrison, le jeune promoteur du Tchin-Tchin, déjoue tous les pronostics en Côte d’Ivoire

Les sponsors et partenaires du tournoi Tchin-tchin 2022 ne se comptent plus. La liste des célébrités et figures politiques convaincues par le projet de l’ex-petit ami de Maria Mobil, s'allonge de jour en jour.

Jugé irréalisable dans ses débuts, le jeune promoteur Jonathan Morrison a su donner un visage beaucoup plus reluisant au tournoi Tchin-tchin, même si la date de son lancement n’a pas été respectée à cause de la délocalisation.

En effet, le jeune entrepreneur a été sévèrement vilipendé par des internautes quand les matchs du tournoi ont été délocalisés de Yopougon au palais des sports de Treichville.

Son mental de gagnant va lui permettre de ne pas abandonner, mais puiser la force nécessaire en lui pour hisser son projet au sommet.

A la suite du lancement officiel le 13 Août, il est devenu le tournoi le plus prisé par la jeunesse ivoirienne qui en a fait une véritable attraction pendant ces vacances 2022. Qui aurait cru que des personnalités de ce pays se joindraient à lui pour l’accompagner.

Solidarité agissante à l’ivoirienne

Lynché sur la toile qui le présente comme un arnaqueur sur internet, après sa rupture avec la Togolaise Maria Mobil, Jonathan Morrison voit sa crédibilité se restaurer. Plusieurs personnalités n’ont pas manqué d’exprimer leur intérêt pour Tchin-tchin. Occasion pour le jeune homme de rester focus sur ses objectifs.

Les annonceurs, comme la chaîne de télévision Life Tv, commencent à se bousculer, et les coups de cœur se multiplient. L’appui du public, dans les gradins suit, aucun des matchs du tournoi ne se joue sans un bon monde dans les tribunes.

Une attitude qui lui a valu de nombreux soutiens dont ceux des influenceurs, des artistes chanteurs et également des amoureux de ce sport populaire de quartier.

Au nombre de ses récents soutiens, après leurs promesses, pour impacter de leurs présences l’évènement, on peut citer Apoutchou national, Chekier Photo, Molare, Lunik, Obam’s, etc. Aussi, a-t-il le soutien de personnalités politiques tels que le député de Gohitafla Naya Jarvis Zamblé qui a aussi fait le déplacement sur les lieux du tournoi.

Tout comme le maire de Marcory, Aby Raoul, qui les accompagne en dépit du fait que la seule équipe de Marcory qui devait participer au tournoi, s’est retirée. Son abnégation est citée et sa force de transformer ses idées en réalisations concrètes, pourrait faire école.

La Côte d'Ivoire peut désormais compter sur la bravoure et la détermination de Jonathan Morrison qui déjoue tous les pronostics fallacieux à son égard. Et ce, par ses idées innovantes et ses ambitions jugées démesurées, mais réalistes pour le jeune entrepreneur sportif qui vise à remplir les gradins du stade Alassane Ouattara d'Ebimpé, si on lui donnait d’y jouer une finale du tournoi Tchin-tchin.

Sorgho Rita (Stagiaire)