Côte d'Ivoire : Lynchée, Aicha Koné soutenue par un proche de Soro

Dans la grosse polémique suscitée par sa chanson dédiée à Assimi Goita, Aicha Koné, la diva de la musique en Côte d'Ivoire, peut compter sur le soutien de Roger Banchi, un proche de Guillaume Kigbafori Soro. L'ex-ministre ivoirien des PME a salué le courage d'une "grande dame africaine".

Côte d'Ivoire : Aicha Koné reçoit le soutien de Roger Banchi

Aicha Koné, un grand nom de la musique en Côte d'Ivoire est actuellement au centre d'un vif débat depuis la sortie de sa chanson en honneur à Assimi Goita. Il est reproché à la diva ivoirienne de faire l'éloge du président malien pendant que 46 soldats ivoiriens sont détenus au Mali.

Critiquée sur la toile, l'ancienne protégée de l'arrangeur Boncana Maiga a tenu à s'expliquer. « On ne peut pas plaire à tout le monde. Moi je pense que le combat que mène aujourd’hui Assimi Goïta n’est pas celui du Mali seul et je crois que nous allons nous en rendre compte plus tard. Il est sur la voie de continuer un combat mené par nos devanciers pour la liberté de l’Afrique. Si nous disons que nous sommes panafricains, nous devons comprendre les choses dans ce sens. Moi, je suis une artiste chanteuse et je soutiens Assimi parce que c’est un panafricain. Même si je ne suis pas du Mali, je pense que c’est un combat collectif. Si le Mali sort vainqueur de ce combat, nous aurons tous eu la victoire", a-t-elle confié à un média malien.

Depuis l'exil, Roger Banchi est venu à la rescousse d'Aicha Koné. Le soroiste s'est dit "ému aux larmes par le courage de la diva Aicha Koné", cette "grande dame africaine". "Depuis ma plus tendre enfance, j’ai toujours aimé Aicha Koné ! Son visage et sa voix sont des fils qui tissent l’étoffe du drapeau ivoirien ! Sa foi panafricaine n’a jamais faibli !", a écrit l'ancien rebelle sur Twitter.

Selon Roger Banchi, la diva ivoirienne "ne se bat pas contre quelqu’un". Il estime qu'elle ne fait que chanter le temps comme elle l'a toujours fait. "Ce que Aicha Koné représente…que les néo-gardes floko de l’heure restent tranquilles.Le Temps qui les a balayés avec les premières indépendances, les balayera assurément avec les deuxièmes indépendances, dont la marche est invincible. Le Temps est invincible !", a ajouté Roger Banchi.