Cameroun : Les "microbes" sèment la terreur à Douala

De jeunes délinquants juvéniles, communément appelés "microbes" sèment la terreur au Cameroun, notamment à Douala. Ces bandits ont jeté leur dévolu sur les commerçants et les habitants de ladite ville.

Cameroun : Les "microbes" font la loi à Douala

Doula, la capitale économique du Cameroun est actuellement la proie des "microbes". C'est ce qu'avance le site d'informations Journal du Cameroun. À en croire notre source, des bandes de délinquants, dont les membres ont entre 17 et 24 ans, s'en prennent aux habitants et aux commerçants du principal centre d'affaires du pays de Paul Biya.

Armés de machettes, de gourdins, de machettes et de couteaux, les "microbes" ont un mode opératoire qui effraie. En effet, selon notre confrère, ils débarquent sur des motos en plein jour et s'en prennent aux populations au vu et au su de tout le monde.

Zacharie Owana Atagana se souvient encore de l'arrivée de ces bandits à Ancième troisième, au marché Congo de Douala le 6 août 2022. "Au cours de ce pillage en bande, ils ont dévalisé des boutiques et emporté des téléphones portables, ordinateurs portables, bijoux et divers objets de valeur. Ils ont également agressé au poignard et au couteau des commerçants et des passants", a raconté le commandement du groupement mobile No 2 au micro de Télé Sud. Cinq jours plus tard, ils ont remis le couvert en jetant leur dévolu sur la localité de N'dogbong où ils ont fait plusieurs victimes.