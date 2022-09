Musique : L'artiste nigérian, Burna Boy, sur le toit de l'Afrique

Le célèbre artiste nigérian, Burna Boy, a réalisé une sacré performance qui le propulse davantage sur le toit de l'Afrique.

Damini Ebunoluwa Ogulu, connu sous le nom Burna Boy, est un chanteur et compositeur nigérian. Surnommé Odugwu, il est devenu célèbre en 2012 après avoir sorti Like to Party, le single principal de son premier album intitulé ‘’LIFE’’. Ses albums et singles s'enchaînent ensuite. En 2017, Burna Boy a signé avec deux importants labels de musique, basés aux Usa. Il s’agit d’Atlantic Records et Warner Music Group.

En 2019, il a remporté le prix du meilleur artiste international aux BET Awards 2019. Il a aujourd’hui 6 albums à son actif et est perçu comme l’une des super-stars de la musique africaine. Dans un post sur la toile, le jeune artiste nigérian a indiqué que la jeunesse nigériane domine le monde. Et il en a donné les raisons.

‘’La jeunesse nigériane dirige le monde. Notre musique émeut les gens et les fait danser dans les plus grandes salles du monde. Chaque jour, ils continuent de briser de nouvelles frontières et de nouveaux records dans presque toutes les entreprises humaines. La créativité qui vit au cœur de la jeunesse nigériane moyenne brille comme le soleil‘’, a affirmé l’artiste nigérian.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'artiste n'a pas totalement tort, puisqu'il vient de battre un record assez impressionnant. En effet, son single à succès intitulé "Last Last" est devenu le premier morceau africain solo à dépasser les 100 millions de streams sur la plateforme de streaming musical, Spotify. La plateforme de streaming l’a fait savoir dans une étude sur les habitudes de consommation de musique des utilisateurs, publiée récemment.