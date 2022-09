Côte d’Ivoire - Ébony 2022: Le Prix CNPS pour la Promotion RSTI, l’innovation

Parrain de la cérémonie de lancement de la la 24è édition du Prix Ébony, jeudi 08 septembre dernier au Plateau, Charles Kouassi, Directeur général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), s’est réjoui de la nouvelle collaboration avec Union Nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI).

Parrain du lancement de l’édition de la Nuit des Ébony 2022, Charles Kouassi a déclaré que la CNPS ne peut que s’enorgueillir d’accompagner la cuvée de cette 24è édition des meilleurs professionnels (femmes et hommes), qui se seront le mieux illustré (e)s dans la pratique des règles scientifiques et sacrosaintes du journalisme. Sa joie sera encore plus grande de savoir l’instauration, dans le palmarès des récompenses de la Nuit des Ébony, du Prix spécial CNPS pour la Promotion du Régime Social des Travailleurs Indépendants (RSTI).

« L’UNJCI a (…) eu le nez-creux, puis-je ainsi m’exprimer, en introduisant ce Prix Spécial CNPS. Cela témoigne de sa volonté d’œuvrer à jouer un rôle déterminant dans l’édification d’une Côte d’Ivoire plus solidaire et émergente », a-t-il déclaré. Selon lui, le RSTI vise à protéger plus de 6 millions de travailleurs contre les risques de maladies et d’accidents, grâce au versement d’indemnités journalières. Ce régime garantit un revenu de remplacement à la femme travailleuse indépendante en cas de maternité. Au surplus, poursuit Charles Kouassi, le RSTI offre au travailleur indépendant une pension de retraite à vie.

C’est donc une véritable réponse à la lutte contre la paupérisation des populations qui sont obligées, pour certaines d’entre-elles, de continuer à travailler pour se garantir un revenu de subsistance, malgré le poids de l’âge. « A l’instar de Monsieur le Président de la République, M. le ministre ( Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, Me Adama KAMARA) est déterminé à porter, le plus loin possible, l’information et la sensibilisation sur tous les instruments de protection sociale (dont le RSTI), et l’UNJCI se présente pour ce faire, désormais, comme un partenaire privilégié », s’est-il félicité.