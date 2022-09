Patrick Achi : "San Pedro est le symbole de la Côte d’Ivoire nouvelle"

La journée du mercredi 14 septembre 2022 s’est effectuée au pas de course pour le Premier Ministre ivoirien Patrick Achi. De fait, après le Conseil des Ministres, le Chef du Gouvernement s’est rendu à San Pedro dans le cadre d’une visite de travail. Accompagné d’une importante délégation, Patrick Achi a procédé à l’inauguration du Terminal Industriel et Polyvalent du Port de San Pedro (TIPSP) et à la visite des travaux routiers dans la ville du Sud-Ouest ivoirien.

En visite de travail à San Pedro, Patrick Achi inaugure un terminal portuaire et visite des infrastructures routières

Au Port Autonome de San Pedro, Patrick Achi a souligné l’importance de San Pedro pour l’économie ivoirienne. « San Pedro est le symbole de cette Côte d’Ivoire nouvelle, locomotive du sous-continent qui veut transformer son économie par l’industrialisation pour gagner sa place dans les chaines de valeurs mondiales », a dit le Premier Ministre.

En présence des acteurs du monde portuaire, le Chef du Gouvernement a inauguré officiellement le TIPSP. Construit avec le groupe Arise Côte d’Ivoire pour un montant de près de 130 milliards de Francs CFA, le terminal a une capacité de 12 millions de tonnes par an et peut accueillir des navires de type «Panamax » et « Handymax ».

Il compte deux quais fondés à 15 et 12,5 mètres de profondeur et une zone de plus de 13 hectares dédiée au stockage pour les exportations, les importations et les services portuaires associés. Ce sont 11 millions de tonnes de marchandises par an que peut accueillir ce terminal. Patrick Achi s’est félicité de la mise en service de cette infrastructure.

Pour le Premier Ministre, ce terminal « marque l’engagement absolu du gouvernement à soutenir la croissance et la prospérité de San Pedro, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique de l’Ouest dans son ensemble ».

San Pedro abrite la prochaine Coupe d’Afrique des Nations

Au cours de son intervention, le Chef du Gouvernement a rappelé la place stratégique de la Côte d’Ivoire dans la sous-région et es devoirs qu’induisent cette position.

« Il nous revient donc naturellement d’accélérer tous les projets d’infrastructures économiques majeures et ce dans les secteurs clé de l’économie que sont le transport nécessaire à notre ambition industrielle », a-t-il dit non sans rappeler que, « dans le secteur portuaire d’importants investissements ont été consentis depuis 2012 ».

Avant le Premier Ministre, Amadou Koné, Ministre des Transports a lui aussi insisté sur l’importance de la nouvelle infrastructure. A l’en croire, « le terminal est d’une importance capitale pour le développement du Port ». De leurs côtés, Hilaire Lamizana, dg du port, et Roselyne Chambrier Chalobah, responsable Côte d’Ivoire du groupe Arise, se sont félicités de la mise en route de cette infrastructure, fruit d’un partenariat public-privé puissant.

Patrick Achi a ensuite visité les travaux d’élargissement en 2X2 voies de la traversée de San Pedro du rond-point de la gare au carrefour université. Là, le Chef du Gouvernement s’est félicité de l’avancée des travaux. Rappelant que San Pedro abrite la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, il a promis au public sportif africain un évènement footballistique mémorable porté par des infrastructures de qualité.

