Burkina Faso : L' artisanat international valorisé au SIAO depuis 38 ans

Du 28 octobre au 6 novembre prochain, l’ artisanat sera mis de nouveau à l’honneur au 16ème Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO). Un événement important pour lequel une conférence de presse a été organisée à l’ambassade du Burkina Faso à Paris le 8 septembre dernier.

Le Burkina Faso, lieu de rencontres de l' artisanat international

La biennale de l’artisanat africain organisée les années paires ouvrira sa 16ème édition en 2022 sous la thématique « Artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations ».

Depuis sa première édition sous l’égide du Président Thomas Sankara avec l’appellation « Artisanat 84 » puis institutionnalisé en 1988, le SIAO est devenu un véritable marché international de l’artisanat africain.

Avec pour mission essentielle de créer un cadre de promotion commerciale et d'échange pour les produits de l'artisanat africain en vue de faciliter leur accès aux marchés internationaux, le SIAO a pour objectif majeur de rassembler en un seul lieu, pendant dix jours, les meilleurs artisans du continent africain afin de leur assurer des débouchées sur les marchés nationaux et internationaux et leur permettre d’échanger leurs expériences.

Le SIAO en bref :

- Plus de 200 acheteurs et visiteurs professionnels venant d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe ;

- Plus de 4000 exposants venant de divers horizons ;

- Plus de 350 000 visiteurs grand public venant de plus de 30 pays ;

- Plus de 500 journalistes et 82 médias nationaux et internationaux ;

- Plus de 45 prix décernés d'un montant de plus de 40 000 000 de FCFA

Cette année, des pays comme le Japon sont parmi les exposants.

Le Salon International de l'artisanat de Ouagadougou 2022, un défi à la fois sécuritaire et sanitaire

Conscient du fait que le défi sécuritaire est majeur, Abdoulaye TALL, Ministre du développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des PME a assuré que toutes les mesures seront prises pour assurer le respect des conditions sanitaires et la sécurité.

L’organisation de cette conférence à Paris a non seulement pour objectif de promouvoir l’événement auprès de la communauté francophone et internationale mais également de relayer l’information pour rassurer tous les partenaires et amis du Burkina Faso.

Il a indiqué qu’une campagne contre la Covid, avec plus de 500 000 personnes vaccinées venait de s’achever et a invité ses compatriotes Burkinabè à faire front face au danger.

« La défense de notre Nation, c’est nous ! C’est la première de nos responsabilités et nous entendons l’assumer pleinement », a -t-il indiqué dans son discours.

Le soutien de la Côte d’Ivoire pour la 16ème édition du salon de l’artisanat au Burkina Faso

Présent à la conférence de lancement à l’ambassade du Burkina Faso à Paris, l’ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire, SEM Maurice Bandaman a confirmé la volonté du pays de participer activement à cette manifestation.

« La Côte d’Ivoire a une entière confiance à la capacité de nos frères Burkinabè d’assurer la sécurité de nos concitoyens et de participer à la valorisation de notre artisanat », a-t-il indiqué.

La Côte d’Ivoire est le pays où il y a la plus forte communauté burkinabée vivant hors des frontières nationales. Entre les deux pays, il y a un Traité d’amitié, de coopération et des conseils des ministres conjoints sont réalisés entre les deux gouvernements.

Aussi, plus d’une centaine d’artisans ivoiriens sont ainsi attendus au Parc des Expositions où se déroulera le SIAO du 28 octobre au 6 novembre prochain.

Zoom sur la 16ème édition du salon international de l’artisanat de Ouagadougou

Sur une superficie de sept hectares, avec 6 pavillons, les principales activités sont les suivantes :

o Des compétitions entre artisans pour primer les meilleurs du salon avec jusqu'à 15 millions de CFA à gagner dans différentes catégories;

o Une journée dédiée au pays invité d’honneur (mise en exergue des richesses artistiques et culturelles du pays) ;

o Des expositions ventes thématisées ;

o Une mise en œuvre du pavillon de la Créativité où sont exposées les meilleures œuvres issues du génie créateur des artisans ;

o Un séminaire atelier sur le thème central ;

o Des rencontres professionnelles B2B ;

o Une Conférence internationale des ministres en charges de l’artisanat des pays membres et observateurs du Comité de Coordination pour le Développement et la Promotion de l’Artisanat Africain (CODEPA) ;

o Des animations culturelles et des prestations d’artistes chaque soir;

o Un espace de détente avec de la restauration ;

o Une nuit des artisans méritants pour récompenser les lauréats du Salon.

Des facilités ont été mises en place pour les Les artisans et partenaires souhaitant participer à cette 16ème édition du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou, prévue du 28 octobre au 6 novembre 2022 peuvent se rendre sur le site du SIAO pour déposer leur candidature jusqu’à la fin du mois de septembre.

En savoir plus : www.siao.bf