Éléphants de Côte d'Ivoire : Jean Louis Gasset dévoile sa liste de 24 joueurs

Les Eléphants de Côte d'Ivoire livreront deux matchs amicaux les 24 et 27 septembre 2022 en France, respectivement contre les Eperviers du Togo à Rouen et le Sily de la Guinée à Amiens. Pour ces deux rencontres, le Sélectionneur Jean Louis Gasset a dévoilé ce jeudi 15 septembre 2022 la liste des 24 Eléphants convoqués. Une liste au sein de laquelle, on enregistre le retour de Seko Fofana et Jean Philippe Gbamin. L'ancien portier du Fc San Pedro qui évolue au Soudan, est aussi convoqué pour les deux rencontres.

La liste des 24 joueurs convoqués par Jean Louis Gasset

SANGARE BADRA ALI (SEKHUKHUME UNITED, AFRIQUE DU SUD)

FOLLY AYAYI CHARLES (ASEC MIMOSAS, COTE D’IVOIRE)

FOFANA ISSA (ALHILAL, SOUDAN)

AURIER SERGE (NOTTIGHAM FOREST, ANGLETERRE)

SINGO WILFRIED (TORINO FC, ITALIE)

DIOMANDE SINALI (OLYMPIQUE LYONNAIS, FRANCE)

KOSSONOU ODILON (BAYER LEVERKUSEN, ALLEMAGNE)

DELI SIMON (ADANA DEMIRSPOR, TURQUIE)

SYLLA ABAKAR LOUBADE (CLUB BRUGGES, BELGIQUE)

KONAN GHISLAIN (AL-NASSR RIYAD, ARABIE SAOUDITE)

DOUMBIA SOULEYMANE (ANGERS SCO, FRANCE)



SANGARE IBRAHIM (PSV EINDHOVEN, PAYS BAS)

KESSIE FRANCK, FC BARCELONE, ESPAGNE)

FOFANA SEKO (RC LENS, FRANCE)

GBAMIN JEAN PHILIPPE (EVERTON FC, ANGLETERRE)

SERI JEAN MICHAEL (HULL CITY, ANGLETERRE)

PEPE NICOLAS (OGC NICE, FRANCE)

KOUASSI JEAN EVRARD (TRABZONSPOR, TURQUIE)

MAX GRADEL (SIVASSPOR, TURQUIE)

MAXWELL CORNET (WEST HAM UNITED, ANGLETERRE)

ZAHA WILFRIED (CRISTAL PALACE, ANGLETERRE)

KOUAME CHRISTIAN (ACF FIORENTINA, ITALIA)

KANGA WILFRIED (HERTA BERLIN, ALLEMAGNE)

KRASSO JEAN PHILIPPE (AS ST ETIENNE, FRANCE)