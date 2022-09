Côte d’Ivoire: Le grand retour en sélection de Seko Fofana

L'entraîneur Jean-Louis Gasset a dévoilé, ce jeudi, la liste des Eléphants de la Côte d'Ivoire, parmi lesquels Seko Fofana. Ils feront face au Togo et à la Guinée.

Matches internationaux de Côte d'Ivoire : La liste de Gasset connue avec Seko Fofana

La liste de Jean-Louis Gasset pour affronter le Togo et la Guinée était attendue. Elle est en effet marquée par le retour du capitaine du RC Lens, Seko Fofana, qui n'avait plus porté le maillot des Éléphants depuis le 19 novembre 2019 et un match de qualification à la CAN contre l'Éthiopie.

En retrait de la sélection depuis un an, le milieu de terrain, auteur de performances XXL avec Lens, retrouve comme prévu le groupe après avoir rencontré Gasset. Retour aussi de Wilfried Singo, suite là aussi à une discussion avec le technicien, et de Jean-Philippe Gbamin, absent depuis la CAN 2019 et sa grave blessure.

Le Français réserve aussi plusieurs nouveautés. D’abord Wilfried Kanga (24 ans), formé au PSG et qui a joué pour les Bleus et les Eléphanteaux chez les jeunes. L’attaquant du Hertha Berlin opte finalement pour la Selefanto. Il y a ensuite Jean-Philippe Krasso, auteur de 7 buts en Ligue 2 avec Saint-Etienne cette saison et appelé pour la première fois.

Première enfin pour le défenseur central Abakar Sylla (19 ans), en pleine lumière depuis son but avec Bruges

Duel d'Éléphants en France !

Éliminée de la course à la Coupe du Monde 2022, la Côte d'Ivoire va se contenter des éliminatoires de la CAN 2023 qu'elle abrite en 2024.

Les Éléphants devraient bien s'occuper de la trêve internationale de ce mois de septembre. Ceci à travers des matchs amicaux. Si rien n'est encore officialisé, tout se met en place pour permettre à Jean-Louis Gasset et ses hommes de se retrouver.

Le 24 septembre prochain, les Éléphants de Côte d'Ivoire et le Sily de Guinée croiseront le fer en match amical international. La rencontre aura lieu au Stade de la Licorne à Amiens, le 27 septembre. Sur le papier, le duel semble déséquilibré car selon le dernier classement FIFA, la Côte d’Ivoire est 10e en Afrique. Alors que la Guinée ne figure pas dans le Top 10. Mais les confrontations entre les deux équipes ont toujours été très enlevées. Sur les 5 dernières, les Ivoiriens ont gagné 3 fois contre 2 matches nuls. Trois jours après cet affrontement, les Champions d'Afrique 2015 vont affronter le Togo à Rouen cette fois-ci, le 24 septembre. Sur les deux derniers chocs entre les deux nations, il n'y a eu aucune victoire des deux côtés mais un nul (0-0) à chaque fois.

LISTE

SANGARE BADRA ALI (SEKHUKHUME UNITED, AFRIQUE DU SUD)

FOLLY AYAYI CHARLES (ASEC MIMOSAS, COTE D’IVOIRE)

FOFANA ISSA (ALHILAL, SOUDAN)

AURIER SERGE (NOTTIGHAM FOREST, ANGLETERRE)

SINGO WILFRIED (TORINO FC, ITALIE)

DIOMANDE SINALI (OLYMPIQUE LYONNAIS, FRANCE)

KOSSONOU ODILON (BAYER LEVERKUSEN, ALLEMAGNE)

DELI SIMON (ADANA DEMIRSPOR, TURQUIE)

SYLLA ABAKAR LOUBADE (CLUB BRUGGES, BELGIQUE) 1ere sélection

KONAN GHISLAIN (AL-NASSR RIYAD, ARABIE SAOUDITE)

DOUMBIA SOULEYMANE (ANGERS SCO, FRANCE)

SANGARE IBRAHIM (PSV EINDHOVEN, PAYS BAS)

KESSIE FRANCK, FC BARCELONE, ESPAGNE)

FOFANA SEKO (RC LENS, FRANCE)

GBAMIN JEAN PHILIPPE (EVERTON FC, ANGLETERRE)

SERI JEAN MICHAEL (HULL CITY, ANGLETERRE)

PEPE NICOLAS (OGC NICE, FRANCE)

KOUASSI JEAN EVRARD (TRABZONSPOR, TURQUIE)

MAX GRADEL (SIVASSPOR, TURQUIE)

MAXWELL CORNET (WEST HAM UNITED, ANGLETERRE)

ZAHA WILFRIED (CRISTAL PALACE, ANGLETERRE)

KOUAME CHRISTIAN (ACF FIORENTINA, ITALIA)

KANGA WILFRIED (HERTA BERLIN, ALLEMAGNE) rappelé

KRASSO JEAN PHILIPPE (AS ST ETIENNE, FRANCE) rappelé