Côte d'Ivoire- Modernisation du Port de San Pedro: Le rôle joué par SNEDAI

Alors que SNEDAI souffle, en 2022, ses 15 bougies, il s'avère que l'entreprise, dirigée par Lisa Bictogo épouse Sarr, est de tous les grands travaux. Déjà engagé (via sa filiale OMNITRAVAUX) dans le grand chantier du Stade de San Pedro, dont le cahier de charge comprend, également, la réalisation d'infrastructures sportives et d'hébergements en vue de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de Football, la structure est, aussi, partie prenante d'un autre projet d'envergure, en Côte d'Ivoire : Le Terminal Industriel Polyvalent de San Pedro (TPSP). C'était l'évènement du mercredi 14 septembre 2022 !

SNEDAI Groupe, un acteur originel du projet TIPSP, dans le cadre de la modernisation du Port de San Pedro

Un jour important pour la ville portuaire et touristique de San Pedro et pour l'économie Ivoirienne. Et pour cause. En ce jour à marquer d'une pierre blanche, le Premier Ministre- Chef du Gouvernement, Patrick ACHI, Adama BICTOGO, le Président de l’Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, et M. Amadou Koné, Ministre des Transports, se sont rendus à San Pedro. L'objectif ? L'inauguration du fameux TIPSP, le Terminal Industriel Polyvalent de San Pédro.

Une inauguration qui a vu, entre autres, la présence du Ministre des Transports de la terre d'éburnie, M. Amadou Koné. Il faut savoir que le TIPSP est le résultat d’un partenariat stratégique public-privé entre l'Etat de Côte d’Ivoire et le Groupe ARISE Port & Logistics. Un investissement de près de 113, 4 milliards de FCFA dont les résultats sont d'ores et déjà visibles. Puisque le programme, effectif pour une durée de 35 ans, porte sur la conception, la construction et l’exploitation d’un terminal industriel polyvalent, sur le Port de San Pédro.

En outre, il convient d'ajouter que ses activités sont même déjà lancées, sur le terrain. Car cela fait 3 mois que ledit terminal est en service. L'inauguration du 14/09/2022, réalisée par les autorités Ivoiriennes, vient, donc, acter l'effectivité du TISP, dans la mise en œuvre de son processus d'activation. Pour rappel, depuis l'initiation de ce projet, le Groupe SNEDAI, par le biais de sa filiale S. Energies, actionnaire à hauteur de 20% dans le TIPSP, est l'une des parties prenantes originelles du TIPSP. Et ce, depuis 2019.

Contribuer à l’attractivité et la croissance économique de l’Ouest de la Côte d’Ivoire

Ainsi, conformément aux accords de partenariats en vigueur et dans le cadre du développement des activités du terminal, S. Energies assure, également, la Présidence du Conseil d’Administration de la personne morale en charge du programme, TIPSP. Il convient d'indiquer, ici, que le TIPSP répond à la volonté du Gouvernement Ivoirien de faire, du port de San Pedro, un moteur de l’économie du pays et de la sous-région. En tout état de cause, la construction du TIPSP répond au programme national d’extension et de modernisation du port de San Pedro.

Dans ce cadre, le terminal traitera diverses marchandises, à l’import et à l’export. Telles que des minerais, des produits cimentiers et pétroliers, des engrais, etc. Et ce, avec une compétitivité et une qualité de services répondant aux plus hauts standards internationaux. A terme, le TIPSP devrait, fortement, contribuer à l’attractivité et la croissance économique de l’Ouest de la Côte d’Ivoire, avec des débouchées sous-régionales, sur des projets de coopération et d’échanges avec plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Libéria, la Guinée, le Mali… et le reste du monde.

SNEDAI, c'est 14 filiales, un millier de salariés et des activités dans 04 secteurs économiques stratégiques. À savoir : L’énergie, le transport, les nouvelles technologies et l’immobilier-BTP (bâtiment et travaux publics).

