Algérie: Proche d'un retour en sélection, Andy Delort fait son méa-culpa

Les supporters des Fennecs d'Algérie pourront-ils accueillir favorablement ce changement de cap de Djamel Belmadi qui se dessine dans le dossier Andy Delort ? C'est une question plus ou moins pertinente. En effet, plus d'un an après sa dernière apparition sous le maillot des Fennecs, l'attaquant de l'OGC Nice va faire son retour au sein de la sélection algérienne lors du prochain rassemblement.

Algérie: Andy Delort en passe de retrouver la sélection

A l'occasion de la prochaine trêve internationale au cours de laquelle l'Algérie devra disputer deux matchs internationaux amicaux face à la Guinée le 23 septembre puis contre le Nigéria le 27 septembre, Andy Delort devrait faire son retour chez les Verts.

Lui qui avait refusé il y a un an d'honorer la convocation de Djamel Belmadi arguant qu'il voulait prendre une pause concernant sa carrière internationale. Une décision qui avait courroucé les supporters et le sélectionneur algérien. Ce dernier avait même pris la décision d'écarter définitivement de la sélection le buteur de l'OGC Nice.

Mais plus d'un an après ce mini incident, les choses ont évolué à l'air du temps et les deux hommes auraient reparlé à nouveau. C'est ce qui transparaît en effet dans les propos de l'attaquant de 30 ans qui s'est exprimé auprès du média officiel de la Fédération algérienne de football ( FAF) s'excusant auprès des supporters de son absence et de son manque de clarté.

«Je languis de rejouer pour l'Algérie, remarquer et prendre du plaisir sur le terrain, a-t-il déclaré au micro de FAFTV. J'avais signé un long contrat avec Nice, il y avait beaucoup de concurrence. (...) J'ai caché des choses au coach concernant un problème personnel qui faisait que je ne pouvais pas partir si loin de ma famille. J'ai mis du temps à le dire au coach, c'est ce qu'il m'a reproché. J'aurais dû être plus clair et plus franc avec lui et peut-être que ce ne se serait pas passé comme ça. Je tiens à m'excuser auprès du peuple et je languis de montrer tout l'amour que j'ai pour ce maillot et pour ce pays.», a-t-il déclaré.

Qu'est-ce qui justifie la convocation d'Andy Delort?

Les échecs cuisants enregistrés par les Fennecs d'Algérie à la CAN 2021 puis lors des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 contre le Cameroun, deux échéances qu’Andy Delort avait manquées, ont visiblement pesé dans la balance en ce qui concerne la décision de Djamel Belmadi de le convoquer à nouveau.

Le technicien de 46 ans qui a eu du mal à digérer ces deux derniers échecs, tente de repartir sur de nouvelles bases afin de redonner à la sélection algérienne tout son prestige d'il y a quelques années.