Côte d'Ivoire-Affaire Assimi : Affoussiata Bamba félicite Aicha Koné

Affoussiata Bamba Lamine apprécie énormément la dernière chanson d'Aicha Koné dédiée au dirigeant malien Assimi Goita. L'avocate de Guillaume Kigbafori Soro a salué la diva de la musique ivoirienne.

Côte d'Ivoire : Affoussiata Bamba prend position pour Aicha Koné

Aicha Koné a vivement été critiquée après la sortie de sa chanson vantant les mérites d'Assimi Goita. La chanteuse originaire de la Côte d'Ivoire a été lynchée sur la toile. Il lui était reproché de rendre hommage au président du Mali pendant que 46 soldats ivoiriens sont détenus à Bamako.

Exilée auprès de son leader Guillaume Soro, Affoussiata Bamba Lamine a apporté un soutien ferme à Aicha Koné. "Bravo ma Diva, AICHA KONÉ, Mama AFRICA, je suis fière de toi, digne fille de #CIV225, Sénoufo pur sang !!! On est ensemble jusqu’à laskaras !", a déclaré l'ancienne ministre de la Communication d'Alassane Ouattara.

Il faut dire qu'avant Affoussiata Bamba, un autre proche de Guillaume Soro avait pris fait et cause pour la diva ivoirienne. En effet, Roger Banchi a sévèrement répondu à tous ceux qui ont sorti les griffes contre l'auteur de la chanson dédiée à Assimi Goita. L'écrivain Tiburce Koffi avait aussi donné de la voix en faveur de la chanteuse ivoirienne.

De son côté, l'artiste a bien voulu apporter des éclaircissements sur cette affaire. "On ne peut pas plaire à tout le monde. Moi je pense que le combat que mène aujourd’hui Assimi Goïta n’est pas celui du Mali seul et je crois que nous allons nous en rendre compte plus tard. Il est sur la voie de continuer un combat mené par nos devanciers pour la liberté de l’Afrique. Si nous disons que nous sommes panafricains, nous devons comprendre les choses dans ce sens. Moi, je suis une artiste-chanteuse et je soutiens Assimi parce que c’est un panafricain. Même si je ne suis pas du Mali, je pense que c’est un combat collectif. Si le Mali sort vainqueur de ce combat, nous aurons tous eu la victoire", a-t-elle expliqué.