Italie: Agenda du président Alassane Ouattara de Rome au Vatican

Le Président ivoirien, Alassane Ouattara, est arrivé à Rome en Italie, jeudi 15 septembre 2022, en compagnie de la Première Dame, Dominique Ouattara, pour une visite officielle au Vatican, dans un contexte tendu marqué par la crise des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali.

Alassane Ouattara et son épouse à une Messe d’action de grâce pour la Paix retrouvée en Côte d’Ivoire

Après avoir reçu le secrétaire d’État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, vendredi 6 mai 2022, Alassane Ouattara poursuit le rapprochement avec l'Eglise Catholique après sa brouille avec le clergé ivoirien suite à son projet controversé de troisième mandat. Arrivé jeudi à Rome, il a été accueilli par les autorités du Vatican ainsi que par le Premier Ministre ivoirien, Patrick ACHI, la Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, Kandia CAMARA, ainsi que par le Corps diplomatique et le personnel des Ambassades de Côte d’Ivoire au Vatican et en Italie.

Cette visite qui intervient après celle effectuée par le Chef de l’Etat, en novembre 2012, au Vatican, et s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Saint-Siège. Au cours de son séjour, le Président Alassane OUATTARA aura une rencontre avec sa Sainteté le Pape François, ce samedi 17 septembre.

Il s’entretiendra également avec le Secrétaire d’Etat du Vatican, Son Eminence Pietro PAROLIN, et prendra part à un déjeuner de travail avec le Président de la République italienne, Son Excellence Monsieur Sergio MATTARELLA, au Palais du Quirinal, à Rome. Mais avant, ce vendredi 16 septembre, dans la matinée, Alassane Ouattara devrait rencontrer le Professeur Andrea Riccardi, Fondateur de la Communauté de Sant’Egidio. Puis vers 13 h (11 h GMT), rendre visite au Patronat italien.

Le chef de l'Etat ivoirien et son épouse Dominique prendront part à une Messe d’action de grâce pour la Paix retrouvée en Côte d’Ivoire.

La crise des 46 soldats ivoiriens se déporte à l’ONU à New York

Le Mali a réagi vigoureusement, jeudi, suite au communiqué du Conseil national de Sécurité (CNS) de Côte d’Ivoire, tenu mercredi 14 septembre 2022 à Abidjan-Plateau, dénonçant une prise en otage de ses 46 militaires détenus par la junte malienne au pouvoir.

Alors que la Côte d’Ivoire a instruit son ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères à l’effet de saisir la Commission de la CEDEAO en vue de la tenue, dans les meilleurs délais, d’une réunion extraordinaire des Chefs d’Etats et de Gouvernement pour examiner la crise entre la Côte d’Ivoire et le Mali, afin d’aboutir à la libération des soldats ivoiriens, dans les plus brefs délais, le Mali, lui, met en garde contre toute instrumentalisation de l'organisation sous-régionale par les autorités ivoiriennes.

Dans un communiqué publié jeudi soir, la transition malienne s'est montrée intransigeante sur la situation des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali, dont 3 ont été remis en liberté récemment.