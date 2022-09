Tayc renifle un dessous féminin sur scène, Miss France en colère

Tayc vient encore de faire parler de lui. Après les scandales d'Abidjan et de Kigali, le chanteur français a reniflé un dessous féminin au cours d'un concert. L'artiste s'est attiré la foudre de Diane Leyre, Miss France 2022.

Showbiz : Miss France 2022 s'en prend à Tayc à une émission radio

Julien Bouadjie ou Tayc est-il un artiste à polémique ? On se souvient que son passage en Côte d'Ivoire avait fait beaucoup de bruits. Le chanteur né à Marseille de parents d'origine camerounaise avait tripoté une jeune fille sur scène lors de son concert le samedi 13 août 2022 à l'Ivoire Golf club d'Abidjan. En fait, la demoiselle assistait au spectacle en compagnie de son petit ami. La scène a créé un gros buzz sur la toile.

Peu avant, Tayc s'était rendu au Rwanda pour un concert. Là encore, l'auteur de la chanson "N'y pense plus" a fait sensation. Une jeune Rwandaise de 24 ans du nom de Liliane Mugabekazi , présente au show, a provoqué la colère des autorités rwandaises à cause de sa tenue jugée obscène. "Elle a assisté au concert en portant des vêtements qui dévoilent ses parties intimes... des vêtements que nous qualifions de honteux", avaient dénoncé les procureurs. Elle a été condamnée à deux ans de prison puis libérée sous caution.

Récemment, Tayc a attiré l'attention au cours d'un concert en Allemagne, après avoir senti le dessous d'une spectatrice. Elle l'avait lancé sur scène. Ce geste du chanteur a irrité Diane Leyre, Miss France 2022.

"Ah oui moi ça me choque. En fait, autant j’adore ses musiques, autant je trouve que c’est sale à ce stade de faire des choses comme ça, qu’il y a beaucoup de jeunes qui écoutent sa musique et que ce n’est pas le lieu pour faire des choses comme ça et que ce n’est pas la première fois. Il y a eu effectivement la danse, mais aussi un moment où il demande "Est-ce que quelqu’un veut être enceinte ce soir ?". En fait, il y a des comportements qui ne sont pas adaptés à la scène. Le coup du string reniflé, c’est en plein concert et le pire, c’est que l’on entend les jeunes qui hurlent et qui sont trop contentes de voir ça. Moi, ça me choque, c’est beaucoup trop sexualisé. Ça n’a aucun rapport, il va trop loin !", a-t-elle lancé sur les antennes de Virgin Radio.