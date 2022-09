Côte d'Ivoire: Amadou Koné visite plusieurs chantiers dans le Tchologo

Le ministre d’Etat, ministre de la défense, Tené Birahima Ouattara et Amadou Koné, ministre des transports ( Maître d'ouvrage) ont exprimé leurs satisfactions de l’état d'avancement des travaux de construction de l’aéroport de Kong après une visite guidée du chantier le vendredi 16 septembre 2022.

Satisfaits de l’état d’avancement des travaux de construction de l’aéroport de Kong, le ministre d’Etat, ministre de la défense, Tené Birahima Ouattara, et Amadou Koné, ministre des transports ( Maître d'ouvrage), ont en outre instruit l’entreprise d’exécution EBOMAF, le maître d’œuvre, BNETD, le maître d’ouvrage délégué SODEXAM à l’effet d’accélérer les travaux de cette installation aéroportuaire qui vise à renforcer la sécurité dans cette zone frontière souvent en proie aux actes terroristes. C’était ce vendredi lors d’une visite de chantier.

Les travaux de construction de ce aéroport emploient près de 300 personnes dont 150 jeunes issus des localités de la région du Tchologo. Aviation militaire et civile à la fois, sa mise en service va impacter positivement le développement socio-économique des zones nord-ouest et nord-est de la Côte d’Ivoire. Enfin, bâti sur une superficie de 600 ha, l’aéroport de Kong comprend une piste d’atterrissage de 1900 mètres linéaires de long sur 30 mètres linéaires de largeur. Son taux global d’avancement physique des travaux de construction est de 27,38% pour un délai consommé de 42,22%.

Port sec de Ferkessédougou : Amadou Koné visite les travaux

Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné a visité, le vendredi 16 septembre 2022, le chantier du port sec de Ferkessédougou en présence du ministre d’Etat, ministre de la défense Tené Birahima Ouattara, par ailleurs président du Conseil régional du Tchologo.

« Lancée en mai 2021, la construction du port sec de Ferkessédougou a effectivement démarré. Il devrait être livré dans les 24 prochains mois. Aussi sa mise en service créera près de 2000 emplois directs et 30.000 emplois indirects pour un investissement de 300 milliards de fcfa » , a fait savoir le ministre Amadou Koné après une visite guidée des installations portuaires.

Occasion pour Tené Birahima Ouattara de remercier en premier le président de la République Alassane OUATTARA pour avoir pensé à la région du Tchologo. Il a également félicité le ministre des transports Amadou pour son leadership. « Depuis que la maîtrise d’ouvrage lui a été attribué en avril 2022, nous avons senti que les choses avancent » a-t-il dit.

Tchologo : Amadou Koné exhorte les transporteurs à la professionnalisation et promet un appui de l'État si...

A l’occasion des visites de chantiers de plusieurs infrastructures Portuaires et aéroportuaires dans la région du Tchologo ( nord) du 15 au 17 septembre 2022, le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a rencontré les transporteurs de cette région le vendredi 16 septembre 2022 à la salle de fête de la préfecture de Ferkessédougou en présence du directeur général du Haut conseil du patronat des entreprises du transport, Diaby IBRAHIM.

Occasion pour Amadou Koné de les informer des nouvelles dispositions réglementaires du secteur des transports. Il les a sensibilisés à plus de professionnalisme afin de profiter des nombreux avantages offerts par l’état.Cette rencontre, la toute première entre Amadou Koné et les transporteurs de la région du Tchologo a été l’occasion pour lui d’écouter puis de les sensibiliser au professionnalisme pour qu’ils profitent des retombées des importants investissements faits par l’état en leur faveur.

Selon Amadou Koné, en plus des routes bitumées, des reprofilages lourds des pistes villageoises et des nouvelles réformes en vue d’améliorer les conditions de travail des transporteurs, la construction du port sec de Ferkessédougou est une belle opportunité de transport de marchandises.

« Il était important de leur dire de commencer à s’organiser afin de tirer profit de tous ces investissements. J’ai également demandé que ceux qui n’ont pas encore achevé le remboursement du prêt du projet de renouvellement du parc automobile de vite solder leur passif afin de permettre la poursuite du projet au bénéfice d’autres transporteurs. Enfin ils ont été exhortés à plus de responsabilités et de civisme sur les routes », a fait savoir le ministre Amadou Koné après sa rencontre avec les transporteurs venus des trois départements de la région du Tchologo à savoir : Ferkessédougou, Kong et Ouangolodougou.

Sercom Ministère des Transports.