Côte d'Ivoire : Le rappeur Ramba Junior bastonné dans un bar

Une vidéo dans laquelle le jeune rappeur Ramba Junior se fait bastonner, a fuité sur la toile. Ce qui a déclenché une vive polémique.

Qui est cet homme blanc qui a bastonné Ramba Junior?

Le rappeur ivoirien Ramba Junior est au cœur d’une vive polémique qui enflamme présentement les réseaux sociaux. Tout est parti, en effet, d’une vidéo postée sur la toile, dans laquelle on aperçoit le gamin en train de se faire violenter par un individu de race blanche qui serait de nationalité libanaise.

Même si nous ignorons, pour l’instant, les raisons de la bastonnade du petit Ramba Junior, force est de constater que l’acte de violence sur le jeune rappeur a fortement été condamnée.

Et Debordo Leekunfa n’est pas resté silencieux. Dans un message posté sur sa page Facebook, l'artiste réclame justice. ‘’Urgent! Que justice soit rendue dans l’immédiat, peu importe la raison, rien à foutre ! Un étranger (...) de surcroît n’a pas le droit de toucher un ivoirien au grand jamais. Arrêtez-les tous (...) Yako mon fils Ramba junior. Quand on parle de solidarité et patriotisme ; voilà le résultat ! ce sont les résultats ; quand on fuit un combat national !’’, a-t-il dénoncé sur sa page Facebook.

Le producteur de Ramba Junior, Badro Escobar est également monté au créneau pour apporter des précisions.

‘’Bonjour cher tous ! Comme vous, j’ai découvert avec consternation la vidéo dans laquelle mon artiste Ramba junior est gravement violenté par des individus. Cette vidéo date de l’époque où j’étais en froid avec mon artiste … N’empêche que je condamne avec la plus grande énergie ce acte ignoble. Mes équipes ont déjà saisi les autorités compétentes afin de tirer au clair cette histoire. Que justice soit faite…’’, a-t-il condamné sur sa page Facebook.