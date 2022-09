Cardi B condamnée à 15 jours de travaux d'intérêt général

Cardi B a plaidé coupable pour des accusations d'agression qui pesaient contre elle. Cette affaire est liée à une bagarre dans un club de strip-tease de New York en 2018.

Cardi B plaide coupable

Alors qu’elle devait être jugée cette semaine pour agression dans un club de strip-tease de New York en 2018, Cardi B a accepté un accord de plaidoyer qui lui évite une peine de prison

Samedi 18 septembre, elle a été condamnée finalement à 15 jours de travaux d’intérêt général et a reçu l’ordre de rester à l’écart des femmes agressées pendant trois ans tout en payant leurs frais de justice.

La procureure du district de Queens, Melinda Katz s’est réjouie de la condamnation de l’artiste. » Personne n'est au-dessus de la loi", a-t-elle déclaré après le prononcé du verdict.

Bien avant la condamnation de la rappeuse de 29 ans, le parquet avait indiqué dans son réquisitoire que Cardi B avait lancé des objets, dont des bouteilles de champagne, sur deux serveuses tout en ordonnant à son entourage de les attaquer. La jeune dame accusait en effet que l’une des femmes avait une liaison avec son mari, le rappeur Offset. Les faits se sont déroulés au Angels Strip Club à Flushing, dans le Queens.

Le Méa-Culpa de Cardi B

Suite à sa condamnation, Cardi B a reconnu avoir commis des actes répréhensibles » Une partie de la croissance et de la maturation consiste à être responsable de vos actions », a-t-elle écrit dans un communiqué.

« En tant que mère, c'est une pratique que j'essaie d'inculquer à mes enfants, mais l'exemple commence par moi. J'ai pris de mauvaises décisions dans mon passé que je n'ai pas peur d'affronter et d'assumer. Ces moments ne me définissent pas et ils ne reflètent pas qui je suis maintenant. J'ai hâte de surmonter cette situation avec ma famille et mes amis et de revenir aux choses que j'aime le plus - la musique et mes fans. » a ajouté la talentueuse rappeuse.