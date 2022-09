Affaire Ramba Junior: Hassan Hayek crache ses vérités à la communauté libanaise

L'influenceur Hassan Hayek a craché ses vérités à la communauté libanaise vivant en Côte d'ivoire suite à l'affaire de la bastonnade du jeune rappeur Ramba Junior.

Hassan Hayek très remonté contre ''ses frères'' libanais

Le rappeur ivoirien Ramba Junior est au cœur d’une vive polémique qui enflamme présentement les réseaux sociaux. Tout est parti, en effet, d’une vidéo postée sur la toile, dans laquelle on aperçoit le gamin en train de se faire violenter par un individu de race blanche qui serait de nationalité libanaise.

Même si nous ignorons, pour l’instant, les raisons de la bastonnade du petit Ramba Junior, force est de constater que l’acte de violence sur le jeune rappeur a fortement été condamnée. Hassan Hayek, très furieux, est également monté au créneau, dans un direct sur sa page Facebook, pour cracher ses vérités à ses compatriotes libanais. ‘’Je veux parler aux gars de ma communauté libanaise…et j’espère qu’ils vont percevoir le message…’’, a-t-il lancé dans un premier temps.

Puis d'ajouter: ‘’…y en a marre parce que nous sommes dans un pays étranger. C’est à nous de gérer notre communauté et c’est à nous, lorsqu’un énergumène vient nous mettre dans une condition bizarre, c’est à nous de le rapatrier dans son pays natal, c’est à nous de le ramener à ses origines, il ne faut pas attendre que les ivoiriens le fassent…c’est à nous de le prendre par les cheveux, par les oreilles pour l’envoyer à l’aéroport Félix Houphouet-Boigny et lui dire, ici tu ne mets plus ton pied…’’.

A en croire le président de l'association Bénévoles de Premiers Secours, l'auteur de la bastonnade du petit Ramba Junior, est un nouveau venu en Côte d’Ivoire. ‘’…Alors qui es-tu, toi qui viens d’arriver pour ne pas respecter les codes et les choses ?’’, a-t-il interrogé, avant d'ajouter: ‘’…si vous n’avez pas fait le nettoyage de ces petits m... que vous envoyez en Côte d’Ivoire, à un moment, vous allez en subir les conséquences…il y a beaucoup de personnes en Côte d’Ivoire qui peuvent me sécuriser. Badro, il y a beaucoup de personnes qu’il a aidés en Côte d’Ivoire qui peuvent le sécuriser. Docteur Lakis, il y a beaucoup de personnes qu’il a soignées en Côte d’Ivoire qui peuvent le sécuriser mais vous, avant qu’il ne soit trop tard, réorganisez-vous, faites votre bureau, demandez aux autorités de filtrer les entrées…’’.