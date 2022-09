Côte d'Ivoire - Man: Vagondo met en mission les jeunes de Biakalé

C’est à travers un tournoi de football doté du trophée Vagondo Diomandé que les jeunes de Biakalé, dans le département de Man, ont été exhortés, le vendredi 16 septembre 2022, à la paix et au travail.

Man: Les jeunes de Biakalé exhortés au vivre ensemble et au travail à travers un tournoi de football

« Je voudrais saluer l’initiative de monsieur le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le Général Vagondo Diomandé, qui a bien voulu mettre pendant ces vacances, les jeunes au sport durant des semaines. Et ce, afin de les éviter à s’adonner à des activités illicites. Nous sommes heureux et rassurés de savoir que la compétition s’est déroulée de la plus belle des manières », s’est réjoui Emmanuel Mongué, parrain de la 2e édition du tournoi de La paix et de la cohésion sociale, démarré en août dernier.

14 équipes issues des différents villages de la sous-préfecture de Gbangbégouiné Yati, étaient à l’assaut de dame coupe Vagondo Diomandé. Situé à une trentaine de kilomètres de Man, le village de Biakalé est venu à bout de Gouèleu sur un score étriqué de 1# 0 à l’issue du temps réglementaire. Pour le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires (CROU) de Man, les populations doivent œuvrer à la paix et au vivre ensemble dans la région du Tonkpi.

« Je souhaite que les 2 équipes finalistes cultivent le fairplay, une valeur à laquelle le ministre accorde du prix. Que l’enjeu ne tue pas le jeu. Monsieur le ministre en vous occupant sainement, voudrait indiquer à la population de Biakalé en particulier et à toutes les populations du Tonkpi que tous ses frères et lui, élus et cadres voudraient compter sur vous. Et, ils demandent à la jeunesse de faire bloc, de faire une union sacrée autour de leurs ainés afin que le développement tant souhaité soit une réalité dans notre région », a réitéré Emmanuel Mongué, en présence de Gbê Samuel, conseiller du maire de la commune de Man.

« Chers jeunes, chers parents, chaque jour, chaque instant le ministre Vagondo est dans ce combat avec ses frères et sœurs dans l’union, dans le rassemblement et dans la cohésion. D’ailleurs, le vrai et le seul combat qui vaut la peine d’être mené, est celui du développement. Nous voulons avoir une jeunesse responsable, qui soit au travail, qui impulse le développement de la région. C’est pourquoi, le ministre Vagondo Diomandé vous demande donc d’être en mission pour la paix, la cohésion et le rassemblement », a poursuivi le DG du CROU de Man.

Notons qu’en prélude de la grande finale de Biakalé, ont eu lieu les finales à Gueupleu et à Tiakeupleu, les vendredi 09 et samedi 10 septembre dernier. Les équipes vainqueurs et finalistes sont reparties avec des trophées, des médailles, des jeux de maillots, des ballons et des enveloppes. Saisissant l’occasion, le parrain de 2e édition du tournoi de La paix et de la cohésion sociale a remis une importante somme d’argent à la chefferie de Biakalé pour la finition de l’école primaire publique(EPP) du village.

Tizié TO Bi avec Sercom