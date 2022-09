Tiassalé - Alpha Sanogo: « Le Président nous a instruits de venir aider la population »

La ville de Tiassalé était en fête le week-end dernier. Et pour cause. Les populations ont accueilli, dans la liesse populaire, le trophée de leur équipe féminine de handball, championne de Côte d'Ivoire. Cet évènement était doublé de la finale du tournoi de vacances, doté du trophée Alassane Ouattara dont Alpha Sanogo était le parrain.

Côte d’Ivoire: Alpha Sanogo, l’émissaire du président Ouattara pour apporter le développement à Tiassalé

Le samedi 17 septembre 2022 a été le jour choisi par Alpha Sanogo, président de l’équipe Bandama Handball Club, pour célébrer ses handballeuses championnes de la coupe nationale de Côte d'Ivoire. Accueillies en triomphe depuis le pont d’entrée de la ville, en provenance d’Abidjan, les Championnes nationales de handball ont eu droit a une procession à travers la ville, avant de poser les pieds sur le stade de la SAFCO où elles ont assisté à la grande finale du tournoi de football, doté du trophée Alassane Ouattara. C’était en présence du corps préfectoral avec à sa tête le préfet Vakaba Koné qui a félicité ces filles qui font la fierté du département de Tiassalé.

Pour le président de Bandama Handball Club, Alpha Sanogo, après cette belle performance, il faut désormais mettre le cap sur la coupe d'Afrique et même la coupe du monde. Aux jeunes venus massivement assister à la finale, le secrétaire départemental du RHDP (parti au pouvoir), a demandé de tourner le dos à la drogue. Il les a ensuite rassurés qu’il se tient à leur disposition pour les aider à contribuer à leur épanouissement socio-professionel.

« Alpha Sanogo a mis également en place une équipe de football qui va jouer le championnat national. Au niveau du district, nous y sommes inscrits et l'équipe poursuit ses entraînements. Dans quelques années, nous allons remporter le championnat national. Alpha Sanogo est là pour vous. Si vous faites confiance à Alpha Sanogo, nous aurons beaucoup de victoires », leur a-t-il lancé. Puis de renchérir: « Je me préoccupe de votre avenir. Je ne cherche pas à avoir un nom. Dans quelques temps, quand nous aurons la commune, on va faire mieux. Le président nous a instruit de venir aider la population, de venir nous mettre à la disposition de Tiassalé. C'est ce que nous allons faire. Alpha Sanogo est l'émissaire du président de la République pour apporter le développement à Tiassalé », a-t-il fait savoir sous les ovations du public.

La finale qui s’est déroulée dans un esprit de fair-play, s’est soldée par la victoire de l’équipe du Quartier B13 sur celle de Tiassalékro (1-0). Le clou de ces activités, a été la soirée dédiée à des séances de fitness (Zumba et Djamboola), à l’esplanade de la Mairie de Tiassalé, et qui a rassemblé plus de 2.000 participants toutes tendances confondues et tous habillés avec des tee-shirts à l’effigie du parrain Alpha Sanogo accompagné de l’Honorable Maïzan Koffi Noël, Député de Bondoukou.