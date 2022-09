Côte d'Ivoire : Ouattara oeuvre pour le jumelage d' Abidjan et New York

Alassane Ouattara rêve du jumelage entre Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire et New York. Le président ivoirien a abordé le sujet avec le maire de la ville américaine, Eric Adams le dimanche 18 septembre 2022.

Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara souhaite le jumelage de New York et Abidjan

Dimanche 18 septembre 2022, le chef de l'Etat ivoirien a profité de son séjour aux États-Unis pour rencontrer Eric Adams, Alassane Ouattara a eu un "entretien convivial avec le dynamique Maire de New York". Au cours des échanges, le président de la République de Côte d'Ivoire et son hôte ont évoqué le renforcement de la coopération entre Abidjan et New York, mais également la "possibilité d’un jumelage entre le District d’Abidjan et la ville de New York".

Selon une note de la présidence ivoirienne, Eric Adams a salué les progrès importants réalisés par la Côte d'Ivoire durant ces dernières années. Le maire américain a également souhaité un échange d'expériences entre son pays et le gouvernement ivoirien au moment où le monde fait face à de nombreux défis.

Le maire de New York n'a pas manqué de réaffirmer sa volonté d'oeuvrer pour le raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Alassane Ouattara avait à ses côtés son épouse Dominique Ouattara, Kandia Camara, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Diaspora, son conseiller Ally Coulibaly et la secrétaire générale adjointe de la présidence Masséré Touré Koné.

Alassane Ouattara a aussi eu une rencontre avec Sergio Mattarella, le président de la République d'Italie. "J’ai eu un excellent déjeuner de travail avec le Pdt Sergio Mattarella. Les relations entre la Côte d’Ivoire et l’Italie sont excellentes. Nous voulons diversifier notre coopération dans les secteurs de l’élevage, de la pêche, de l’industrie manufacturière et de la sécurité", a-t-il indiqué sur son compte Twitter.